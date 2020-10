Piqué, Ter Stegen, De Jong i Lenglet: quatre renovacions de cop per salvar els comptes

Pocs minuts després que s’acabés el partit entre el Barça i el Ferencváros, l’entitat blaugrana anunciava les renovacions de contracte de quatre jugadors: Gerard Piqué, Marc-André ter Stegen, Clément Lenglet i Frenkie de Jong. D’aquesta manera, la junta presidida per Josep Maria Bartomeu mou fitxa i comença a pactar amb els futbolistes, de forma individualitzada, una modificació salarial per pal·liar els efectes de la pandèmia de coronavirus a les finances del club.

I és que, encara que pugui semblar el contrari, renovar aquests jugadors serveix per alleugerir la massa salarial del club. Així que va arribar el covid-19 i van caure en picat els ingressos, el Barça no podia afrontar les fitxes milionàries del primer equip. A la primavera, els futbolistes ja van renunciar a part dels seus honoraris, però ara, que la competició no s’atura -tot i que es juga sense públic- no volien perdre capital adquisitiu. El Barça, al seu torn, no es podia permetre tancar un nou any amb pèrdues. La fórmula proposada pel club, i que finalment han acceptat aquests quatre futbolistes, passava per allargar la vida dels contractes. O sigui, que l’interessat acabi cobrant el mateix, o fins i tot una mica més, però amb més anys dels previstos.

Piqué, que va ser un dels primers a acceptar les negociacions, renova fins al 2024 però amb una clàusula que determina el mínim de partits que hauria de jugar el curs vinent. Ter Stegen seguirà vestint la samarreta blaugrana fins al 2025, i tant Lenglet com De Jong amplien el contracte fins al 2026. Per tant, aquests futbolistes es desmarquen del burofax enviat per la resta de futbolistes del vestidor en el seu desacord amb la negociació conjunta amb la resta de treballadors del club per la rebaixa salarial proposada per l'entitat blaugrana. Ara serà el torn de la resta de jugadors, els que fins ara s’havien tancat en banda.