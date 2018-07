El Barça anuncia el fitxatge d'Arthur per 31 milions més 9 en variables

El Barça i el Grêmio de Porto Alegre han acordat el traspàs d'Arthur Melo a canvi de 31 milions d'euros més 9 en variables. El futbolista, que s'incorporarà aquesta setmana a la plantilla, ha firmat per sis temporades i tindrà una clàusula de rescissió de 400 milions d'euros.

El Barça ja tenia tancat el fitxatge d'aquest migcampista de toc elegant per 30 milions més 9 en variables, però finalment pagarà uns 31 milions per poder disposar dels serveis del jugador del Grêmio de Porto Alegre aquesta mateixa temporada i no el 2019, com es va pactar inicialment. Segons el club blaugrana, aquesta quantitat l'abonarà el mateix Arthur del seu salari.

Nascut el 12 d'agost del 1996 a Goiânia (Brasil), Arthur ha demostrat la seva qualitat al Grêmio, on ha guanyat la Copa del Brasil i la Copa Libertadores. També ha jugat amb la selecció sub-17 i sub-20 de la 'canarinha' i, tot i estar convocat alguna vegada amb l'absoluta, encara no ha debutat en una selecció on també hi ha el blaugrana Coutinho.

El migcampista brasiler va començar a jugar el 2008 a les categories inferiors del Goiás Esporte Clube, on va formar-se fins a fer el salt el 2010 al Grêmio de Porto Alegre. Arthur va progressar fins a debutar amb el primer equip, sota les ordres de Luiz Felipe Scolari. D'aquesta manera, el jugador brasiler va anar guanyant protagonisme progressivament fins a convertir-se en una peça clau de la Copa Libertadores 2017, on va ser escollit MVP en el partit de tornada de la final.