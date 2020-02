El Barça goleja i es classifica per als quarts de final de la Copa de la Reina (0-4)

Una magnífica segona part ha permès al Barça derrotar l'Sporting Huelva i classificar-se per als quarts de final de la Copa de la Reina (0-4). Dos gols d'Oshoala, un de Jenni Hermoso i un altre de Graham han donat el bitllet a les blaugranes en una eliminatòria a partit únic que l'atzar va decidir que es jugués a domicili.

El Barça afrontava el partit amb confiança, enmig d'una temporada quasi perfecta on lidera la Lliga i acaba de guanyar la Supercopa per un marcador històric (1-10). Encara que a Huelva no ha sigut tan fàcil i les jugadores que entrena Lluís Cortés no han pogut inaugurar el marcador fins poc abans del descans. Al minut 43, Oshoala ha rematat de cap una centrada de Caroline Graham, i amb aquest gol tot ha començat a fer baixada.

La segona part ha sigut gairebé perfecta, dominant-la en tot moment. Només de començar, Graham ha fet l'assistència perquè Jenni Hermoso, amb una bona rosca, anotés el segon gol i deixés l'eliminatòria sentenciada. De res ha servit el coratge de les locals, perquè cada vegada que atacava el Barça generava perill. Així, Graham, després de dues assistències, feia el tercer de vaselina. I Oshoala rematava la feina poc després.

D'aquesta manera el Barça s'afegeix al Logronyo –botxí de l'Espanyol–, Tacón, Athletic Club, Sevilla i Deportivo Abanca com a equips classificats.