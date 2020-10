El Barça necessita retallar la despesa en 190 milions

La situació econòmica del Barça era delicada abans de la pandèmia i s’ha tornat insostenible amb la crisi del covid-19. El club, encara sota la presidència de Josep Maria Bartomeu, busca desesperadament rebaixar les despeses per evitar tancar en negatiu per segona temporada consecutiva. En el mercat d’estiu el Barça va deixar anar llast desprenent-se de futbolistes, i es va estalviar uns 80 milions en salaris. Però no és suficient. Encara cal retallar 190 milions més, segons fonts de l’entitat.

La gran despesa són els sous, que el curs passat van acabar representant 687 milions. La majoria, evidentment, corresponen als esportius (636, comptant el salari més les amortitzacions). Les despeses de gestió van suposar 181 milions i les restants, 86. La retallada serà generalitzada però l’àrea econòmica ha posat la lupa en la massa salarial global -l’esportiva i la no esportiva- per trobar aquesta rebaixa que necessita la junta per quadrar els números. A banda dels jugadors, el club té 540 empleats fixos, que cobren un total de 37 milions anuals.

Els jugadors planten el club

Finalment, i després d’unes setmanes de parlar-ne amb els implicats, ahir es configurava formalment la taula de negociació per a l’inici del procediment de modificació substancial col·lectiva de condicions laborals i l’expedient de regulació de treball temporal. Hi eren la directiva i els treballadors, però no els jugadors, que es van negar a assistir-hi perquè no volen negociar conjuntament amb la resta d’empleats. Tampoc ells volen fer-ho amb els jugadors: “Si volen venir a la taula, són benvinguts, però que quedi clar que cadascú ha de negociar per la seva banda”, asseguren des de la part dels treballadors.

L'AFE es posiciona a favor d'una negociació individual, com volen els jugadors

El Barça, assessorat en aquest litigi pel bufet Antràs, s’empara en l’article 41.4 de l’Estatut dels Treballadors per justificar una negociació col·lectiva. Però tant jugadors com treballadors ho volen fer per separat. L’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) també hi va posar cullerada posicionant-se a favor dels jugadors i reclamant una negociació exclusiva amb ells. Els futbolistes blaugranes, que s’acullen a un règim especial, regulat al decret 1006 de 1985, van enviar un segon burofax a la directiva insistint en la seva postura.

La part dels jugadors és la que porta més de corcoll a la junta. Amb la llei a la mà, i en el cas de no arribar a un acord passats els 15 dies de negociació establerts, el club té la potestat d’imposar una rebaixa salarial. I aquí és on apareix la part més delicada de la qüestió: que aleshores els jugadors tenen dret a rescindir el seu contracte i cobrar una quitança de 20 dies per any treballat.

Els jugadors podrien quedar lliures

Malgrat que des del club descarten aquesta possibilitat, els experts consultats per l’ARA asseguren que es pot donar i és ben real, coincideixen a dir Pere Vidal, advocat i professor de dret laboral de la UOC, i el també advocat laboralista Alex Malo. L’altra opció, en cas de disconformitat, seria que els futbolistes continuessin al Barça però acudissin als tribunals per reclamar cobrar la totalitat del que es va pactar en els seus contractes.

El club ofereix rebaixar el sou aquest any a canvi d'allargar el contracte i cobrar més en el futur

L’objectiu del Barça, però, és evitar arribar a aquest extrem i pactar dilacions salarials de manera consensuada amb tots els membres de la plantilla. Dimarts el club anunciava quatre renovacions d’una tacada, les de Piqué, Lenglet, De Jong i Ter Stegen. Així, cobraran menys diners aquesta temporada i els recuperaran en temporades futures. “Pensem que és la millor opció, ells guanyen el mateix i el club pot salvar l’any”, apunten des de l’entitat. Les mateixes fonts reconeixen “converses avançades” amb més futbolistes, tot i que no està previst que es formalitzin acords de manera imminent, almenys mentre la taula de negociació estigui oberta.

El gran dubte és què passarà amb el cas de Leo Messi, que acaba contracte aquest estiu i està en guerra amb la directiva. En cas de disconformitat podria demanar marxar, “però no seria de manera automàtica, sinó que s’hauria d’acreditar un perjudici i, si el club s’hi negués, caldria instar-ho judicialment”, matisa Pere Vidal. En cas d’anar als tribunals, calcula que el cas s’allargaria ben bé uns cinc mesos. “I llavors s’hauria de veure si a Messi li interessa o no”, apunten des del Barça. A l’entitat confien que es pugui reconduir la situació i s’acabi pactant amb tothom, també amb l’argentí, que és el jugador més ben pagat de tots: uns 100 milions, comptant tots els variables.

La pandèmia ha deixat la tresoreria contra les cordes. La caiguda d’ingressos superarà el 30% i, per tant, les despeses han de baixar en consonància. Això ha obligat el president Bartomeu a prendre “decisions impopulars però essencials”, tal com ha reconegut al seu entorn més pròxim. “S’han de fer tant sí com no”. El Barça està en risc de fallida.