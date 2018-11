El Barça no vol perdre el tren de la gran lliga europea

Al final de l’última temporada, a la llotja del Santiago Bernabéu, Florentino Pérez va fer una broma que va deixar mig glaçats els representants d’un modest club de Primera Divisió. El president del Reial Madrid va afirmar que “després de guanyar tants cops la Champions, potser ja tocava fer una lliga europea”. Al Camp Nou, els mateixos dies, un directiu del Barça va afirmar: “La lliga europea arribarà tard o d’hora, si podem tenir aquí el Bayern o la Juve cada setmana seria millor que rebre el Getafe o l’Eibar”. Però tant el Reial Madrid com el Barça no han volgut comentar aquests dies les informacions publicades pel setmanari alemany Der Spiegel, en el marc de la investigació Football Leaks, en què entre d’altres coses s’explica el projecte de crear el 2021 una Superlliga europea que podria significar que tant el Barça com el Madrid abandonessin la Lliga espanyola.

Al Barça, de moment, no es volen fer comentaris sobre aquestes informacions perquè provenen de documents privats obtinguts a través de filtracions. Però el club insisteix en el seu compromís amb la Lliga, amb la qual treballa amb el president Javier Tebas per poder, entre altres coses, millorar els ingressos i la imatge del torneig amb propostes com jugar el pròxim Girona-Barça a Miami, una iniciativa bloquejada per la FIFA. “La relació amb Tebas i la Lliga, excepte quan es parla de política, és molt bona, es comparteix una visió de projecte”, va mig bromejar en una entrevista fa quatre mesos Josep Maria Bartomeu. El Barça està jugant a dues bandes per no perdre cap tren. Si arriba una gran lliga europea, el Barça hi vol ser. I si no arriba, vol aconseguir que la Lliga espanyola pugui igualar o superar la Premier en ingressos. De fet, segons la informació publicada, és el Madrid qui sembla creure més en aquesta nova lliga europea. El Barça sembla tenir-hi un paper més moderat, sense voler quedar malament amb ningú, però sense perdre cap tren. El 2016, el responsable de l’àrea de futbol, Raül Sanllehí, va liderar converses entre els clubs i la UEFA per intentar modificar la Champions, però va deixar el club el 2017 i va fitxar per l’Arsenal.

“L’aficionat no ho acaba de veure”

“Crear una lliga europea seria un gran terratrèmol”, diu un català que vol mantenir l’anonimat i que treballa ara per a un club europeu que seria a la llista de candidats per formar part d’aquesta primera Superlliga. “L’aficionat no ho acaba de veure, però ara mateix la lluita per controlar el poder del futbol és increïble. La FIFA vol canviar les competicions de seleccions i clubs, la UEFA vol mantenir el pastís de la Champions... i els clubs grans volen canviar la Champions al seu gust, sabent que sempre poden jugar amb força amb la lliga europea, que significaria un cop molt dur per a la UEFA perquè deixaria de controlar el pastís. Però cal tenir en compte que la informació publicada ara data del 2016, quan la FIFA i la UEFA passaven per un moment tan complicat, amb detencions i tot, que els clubs hi van veure una oportunitat per manar més. Des de llavors tot són negociacions en què els clubs utilitzen la possibilitat de crear una lliga pròpia per treure’n més diners”, diu la mateixa font.

De fet, segons la informació de Der Spiegel, clubs com el Bayern van arribar a demanar a la UEFA canvis com ara jugar la Champions el cap de setmana, més diners i garantir una plaça privilegiada als equips històrics, jugant amb l’amenaça d’anar-se’n si la Champions no s’adaptava als seus interessos. El Bayern va ser un dels primers clubs a encapçalar la proposta de crear la Superlliga europea, i va arribar a demanar als seus advocats un estudi sobre quines conseqüències podia tenir abandonar la Bundesliga, la seva lliga, i la Champions. El club volia saber si marxar-ne sense demanar permís podria comportar greus sancions i, de fet, els advocats van informar que la UEFA podria multar-los per trencar la llei de competència de la Unió Europea. A més, als contractes dels jugadors alemanys es deixa clar que han de jugar a la Bundesliga. La proposta de competició publicada seria per començar el torneig el 2021, precisament quan s’acaba el contracte actual de la Lliga de Campions que estipula el format i el repartiment dels drets de televisió. Dins el Madrid s’ha admès en reunions privades que potser no caldria renovar mai més el contracte amb la UEFA. De fet, per crear aquesta nova competició els clubs tindrien pensat muntar una empresa per gestionar-la amb seu precisament a Espanya.

Segons el document, els clubs fundadors de la competició serien el Barça, el Reial Madrid, el Manchester United, el Bayern, el Juventus, el Chelsea, l’Arsenal, el PSG, el Manchester City, el Liverpool i el Milan, amb l’Atlètic de Madrid, el Borussia Dortmund, l’Olympique de Marsella, l’Inter de Milà i el Roma de convidats. El torneig tindria una fase de grups amb play-off final i no es descartaria una Segona Divisió, amb ascensos i descensos que no afectarien els clubs fundadors durant els primers vint anys de competició.