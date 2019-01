El Barça exigeix la Lliga i la Copa de la Reina a Lluís Cortés

El Barça presenta aquest dimecres al migdia Lluís Cortés, el nou entrenador del primer equip femení. El fins ara assistent de Fran Sánchez agafa les regnes del vestidor, l'endemà de la destitució del tècnic pels mals resultats esportius.

"Portem tres anys sense aconseguir els objectius i necessitàvem un canvi. No podia passar més temps", ha justificat Jordi Mestre, que s'ha referit a la Champions com "un premi", però ha insistit en la "Lliga i la Copa de la Reina" com a objectius clars.

El vicepresident esportiu ha deixat clar que el femení, des que va passar a ser un equip professional, ara fa quatre anys, té "l'obligació de guanyar títols" i que per això es necessita fer un "impuls" amb el canvi d'entrenador.

Una rescissió de contracte, la de Fran Sánchez, que no ha sigut "de manera visceral, sinó meditada amb l'estructura esportiva". En aquest punt, Markel Zubizarreta, el director esportiu de l'equip, ha dit que l'arribada de Lluís Cortés "no és provisional" sinó que és "una aposta clara" perquè és un entrenador que "coneix l'equip, té l'actitud, el nivell i les ganes" necessàries.

Les paraules de Lluís Cortés

En el seu torn, Lluís Cortés ha agraït a Fran Sánchez que l'hagués seleccionat per ser el seu assistent, i ha assegurat que l'ambient al vestidor "és bo". "A nivell de grup no es detecta cap problema. Som conscients que estem vives a les tres competicions i que si guanyem tots els partits guanyarem les tres".

Cortés ha parlat del "factor emocional" per "reconduir" l'equip cap a la "seva millor versió". "La meva idea és que cada jugadora millori la seva versió. Volem ser un Barça amb majúscules, amb l'estil que ens caracteritza i guanyant com ens agrada"

"No és que tot fos un desastre. N'estem fent algunes de bé però n'hem de potenciar unes altres. Volem canviar dinàmiques per reconduir una situació que anava en bona direcció però que necessitava anar a més", afegia Zubizarreta, davant la insistència de fins a quin punt era necessari el canvi quan l'equip opta encara a tots els títols.

L'entrenador, que ha assegurat que no ha "pensat" en les opcions del Barça ha la Champions, ha reconegut que aquesta setmana "no es poden fer grans canvis ni grans discursos" i que l'únic objectiu immediat era que les jugadores estiguessin "centrades en el partit del dissabte".