El Barça presumeix de ser el club esportiu "amb més ingressos del món"

Els ingressos del Barça es van disparar la temporada passada gràcies a la venda de Neymar per 222 milions. Però un any després, el club no només preveu mantenir aquest ritme de facturació, sinó incrementar-lo. Si va tancar el curs 2017/18 amb 914 milions ingressats, per a l'actual en té pressupostats 960. L'increment en la partida provinent de l'estadi, i sobretot en les àrees de mèdia i màrqueting, permetrà que l'entitat passi a ser "el club esportiu amb més ingressos del món".

El tresorer, Quique Tombas, i el CEO, Òscar Grau, han estat els encarregats de presentar el tancament econòmic del curs anterior i els números per a la temporada actual. La 2017/18 va acabar amb 914 milions ingressats –un 30% més que un any abans– i 882 milions en concepte de despeses, un resultat d'explotació de 32 milions, un resultat net de 20 i un ebitda de 177.

Es disparen les despeses

Dels números del curs passat, a banda de l'augment produït per la venda de Neymar, s'han disparat les despeses en concepte de salaris esportius, que passen dels 432 als 639 a juny del 2018. En aquest concepte el Barça aclareix que inclou en aquest apartat les nòmines (520) i les amortitzacions dels traspassos (119). Això representa un 70% dels ingressos del club, comptant totes les seccions. Si només es té en compte el futbol, la xifra total és de 565 (salaris i amortitzacions), un 62%. En qualsevol cas, els gestors han volgut tranquil·litzar els socis assegurant que aquest increment de les despeses s'ha produït "com a conseqüència" dels ingressos, i que sense vendre Neymar no s'haurien produït algunes de les inversions d'aquest exercici, com per exemple fitxatges de jugadors com Coutinho o Dembélé.

El Barça es vanta de seguir creixent a nivell monetari i de no dependre únicament dels traspassos. Així, Tombas destaca que cada vegada són "més a prop" dels 1.000 milions d'ingressos als quals es van comprometre en les eleccions del 2015. De fet, per a l'exercici 2018/19 està previst que els ingressos per la venda de jugadors siguin inferiors (-97 milions). En canvi, pujarà la facturació en les tres àrees principals. A banda de l'estadi (+6), sobretot incrementaran les partides corresponents als drets televisius(+44) i al màrqueting (+97). L'única que es mantindrà estable és la corresponent a la quota dels socis. En qualsevol cas, el club ha tingut un increment sostingut de l'11% anual des de les eleccions del 2015.

72 milions per a l'Espai Barça

Les raons de l'increment de pressupost es troben sobretot en la gestió de les botigues Nike, l'arribada de nous patrocinadors i el nou cicle de la UEFA en matèria de drets televisius.

Pel que fa a l'Espai Barça, els gestors del club preveuen destinar-hi aquest any 72 milions. De fet, l'estiu del 2019 està previst que comencin les obres a la primera graderia del Camp Nou, a més de la finalització de l'estadi Johan Cruyff a Sant Joan Despí.

Ara bé, aquest augment dels ingressos també anirà de bracet amb un augment de les despeses, que està previst que ascendeixin a 929 milions, 47 més que aquesta temporada. Des del club es considera "normal" aquest augment, ja que un increment de la facturació també comporta més despeses. A banda dels diners corresponents a salaris esportius, destaca la gestió de les botigues Nike, que permetran seguir creixent a nivell econòmic, tot i que també implica que sigui el Barça qui n'assumeixi tots els costos. Entre d'altres, dels 200 treballadors d'aquestes botigues.

Per ara el Barça no té tancat el patrocini comercial de l'estadi, però malgrat això la directiva tirarà endavant les obres perquè "a nivell econòmic és sostenible" tenint en compte les xifres actuals. De totes maneres, espera aconseguir un cognom comercial abans d'acabar la temporada. "Les negociacions són complicades, ja que hi ha més clubs que també busquen patrocini. I es tracta de no malvendre els 'naming rights' del Camp Nou", comenten els gestors de l'entitat blaugrana.