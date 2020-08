"Messi se'n va però també han fet tot el possible perquè se'n vagi": les reaccions de la premsa a l'adeu de l'argentí

La notícia que Leo Messi havia enviat un burofax al Barça en què explica que vol marxar del club ha centrat les columnes d'opinió de gran part dels opinadors de la premsa d'aquest dimecres. Així, alguns assenyalen el president, Josep Maria Bartomeu, tot i que d'altres creuen que és la fi d'una era i apunten cap a Koeman per haver volgut fer una neteja massa contundent.

Lluís Mascaró, a l' Sport: "Bartomeu ha enterrat el que quedava del millor Barça de la història. Messi, per la seva banda, ha destrossat la poca il·lusió que tenien els culers en el nou projecte de Koeman. Què queda ara? El desert. L'amargor. La ràbia. Un futur sense futur... Quina pena tot".

Lluís Miguelsanz, a l' Sport: "És evident que el Barça pot defensar-se legalment, però que tampoc s'enganyin, perquè, com bé va dir Koeman, aquí només poden seguir els que vulguin ser en aquest projecte. I Messi no vol ser-hi. A 15 dies de començar la Lliga s'obre una de les crisis més importants de la història del club i ja no hi ha dubte que pot passar de tot".

Santi Nolla, al Mundo Deportivo: "El Leo explicarà un dia el perquè de l'adeu i serà interessant escoltar-lo. Amb la seva marxa és més evident que s'acaba un cicle. Els buscadors de culpables ja tenen Bartomeu; als que els interessa el Barça per sobre de tot necessitaran conèixer tota la pel·lícula amb el màxim rigor".

Fernando Polo, al Mundo Deportivo: "Les juntes passen i queda el club. I el club no mereix que l'últim partit de Messi sigui un desastre i que demani anar-se'n per burofax. Neymar, per cert, va deixar penjat el club. ¿Segur que el pròxim president del seu club no mereix poder intentar convèncer Leo?"

L'editorial de L'Esportiu: "Ni un president ni un jugador –ni tan sols Messi– no poden estar per sobre d’un club, perquè ells passen i el club queda. Però Bartomeu hauria d’aplicar la teoria del mal menor –perquè, de mal, n’hi ha, i no poc– i si arriba a la conclusió que, dimitint, Messi s’ho podria repensar, fer l’últim favor al barcelonisme".

Jesús Sánchez, al Marca: "Ronald Koeman va arribar per fer reformes estructurals. L'entrenador holandès va arribar al Barça amb un encàrrec, amb aquesta idea que acampa en els clubs grans després dels cataclismes: fer neteja. Però s'ha passat amb el detergent i les formes, amb els missatges contundents".

Juan Cruz, a l' As: "Comença una altra era. Aquesta no mereixia haver estat trencada d'aquesta manera. Però així és la vida; plorar per Messi ara és una feina que ha de cobrir-se de l'or que les seves botes van deixar en una història que acaba malament però que ha de refer-se".

Antoni Bassas, a l' ARA: "Què esperava Bartomeu, que les coses s’arreglarien soles, com solia fer Mariano Rajoy? El triplet el va confondre a ell i a molts dels socis que el van votar en les eleccions de l’any 2015. I ha acabat per confondre el club. Què espera ara, el president Josep Maria Bartomeu, per dimitir?"

Jordi Costa, a l' ARA: "Trobo dramàtic que, en lloc de preguntar-se el perquè de tot plegat, hi hagi culers que assumeixin l'adeu de Messi i, alhora, s’avinguin a la continuïtat del president que ha ensorrat el club. Si resulta que aquest sector és majoritari, només puc concloure que tenim el que ens mereixem".

Jordi Juan, a La Vanguardia: "És una pèssima notícia, però pitjor seria veure les dues parts enfrontades en una guerra dialèctica sobre el que ha passat aquests últims anys. No descartin que això encara pugui passar".

Salvador Sostres, a l' Abc: "Vendre Messi li estalviarà [a Bartomeu] tancar el seu mandat amb pèrdues i, per tant, haver de assumir-les. Messi se'n va però també han fet tot el possible perquè se'n vagi. En aquest adeu hi ha un càlcul de la junta, la pitjor de la història de club. L'han buscat i l'han aconseguit. És exactament el que el soci del Barcelona mereix, per haver votat aquesta banda".