Bartomeu confirma les negociacions amb Sergi Roberto

Josep Maria Bartomeu ha confirmat que "fa dies" que està parlant amb Sergi Roberto per a la renovació del futbolista de Reus. El president del Barça ho ha dit a la sisena Gala de les Estrelles del Futbol Català, on s'ha lliurat a Sergi Roberto el guardó que el distingeix com a millor futbolista català de l'any.

"No tinc cap dubte que el Sergi seguirà amb nosaltres, és un jugador referent, un exemple. Ell ja sap que ha de seguir amb nosaltres fins que digui prou. Ja fa dies que estem parlant", ha dit Bartomeu.

El president no s'ha volgut mullar sobre les opcions del Barça de guanyar la Lliga, tot i que l'equip és 10 punts davant del Madrid. "Per ara va bé. Queda molta lliga! La temporada és molt llarga".

Tampoc ha donat cap pista sobre si hi haurà algun fitxatge durant el mercat d'hivern, tot i que ha deixat oberta la porta a aquesta possibilitat.