“No avançaré les eleccions”

Josep Maria Bartomeu manté el somriure, tot i que amb aquest 2020 li han caigut anys a sobre. Tot i liderar la Lliga, el Barça pateix incendis nous quan encara no ha apagat l’últim. En menys de tres mesos, ha fet fora un entrenador, no ha pogut fitxar Xavi per substituir-lo, ha vist com li esclata l’escàndol de les xarxes socials i també com Messi es baralla amb Abidal. L’equip ha estat eliminat de dues competicions, Piqué ha estirat les orelles a la directiva i la junta dubta sobre com caldria encarar la seva successió. A més, s’ha arribat a la conclusió que cal fer un nou referèndum sobre l’Espai Barça i, per acabar-ho d’adobar, el coronavirus deixarà el club sense ingressar uns quants milions. “Jugar a porta tancada un partit de la Champions podria significar deixar d’ingressar sis milions”, va explicar ahir en una xerrada organitzada pel Fòrum Barcelona Capital, al Círculo Ecuestre.

Bartomeu va deixar ben clar que no avançarà les eleccions, previstes per a l’estiu del 2021. Passi el que passi. “No forma part dels plans”, va dir. Mentrestant, la seva directiva idea escenaris per presentar una candidatura continuista forta. El vicepresident Emili Rousaud és oficialment l’escollit per liderar el projecte, però molts directius prefereixen intentar convèncer un empresari extern per liderar el projecte. Jordi Roche, expresident de la Federació Catalana, està molt ben situat. En canvi, sí que va oficialitzar que l’Espai Barça tindrà un segon referèndum. “El farem, perquè el Palau serà més gran i el finançament també serà superior a 680 milions d’euros. És un projecte per als pròxims 70 anys i l’opinió del soci és molt important”, va raonar. La consulta, però, no té data perquè tenien pensat fer-la “coincidint amb un dia de partit” i amb les mesures per prevenir el contagi del coronavirus desconeix fins quan els partits del Barça es disputaran a porta tancada.

Els mocadors

Bartomeu, doncs, admet que la situació no és la millor, després d’haver vist els primers mocadors en contra de la seva gestió a l’estadi. “Jo he sigut soci i he participat en mocadorades. L’última, quan se n’anava Ronaldo a l’Inter”, va explicar, i va afegir que “el Barça ha sigut sempre un club molt democràtic”. “I l’estadi i el Palau Blaugrana han d’expressar-se com vulguin, només faltaria. Però una cosa és que hi hagi socis o aficionats que vagin al camp i no estiguin conformes amb alguna actuació, i l’altre dir que el club no està pacificat. El projecte continua. Encara hi ha coses a fer, i acabar el mandat és una responsabilitat que assumim davant dels socis. Les eleccions seran el 2021”, va insistir el president, que va fer broma del fet que jugant sense públic no veurà mocadors en contra.

El president demana “paciència” als socis, ja que l’equip de futbol està “en una transició. Tenim una generació que ho ha donat tot i ens ha donat molts èxits i que encara competeix, i una altra nova generació que acaba d’arribar. No és fàcil conjugar el talent de casa amb el de fora, amb diferents generacions i edats”, va concloure.