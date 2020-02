Bartomeu sobre l'Espai Barça: "Les obres començaran d’aquí a poc temps"

L'Espai Barça veurà la llum. Josep Maria Bartomeu ha defensat la viabilitat del projecte a la seu de Foment del Treball en l'acte de presentació de l'informe de PriceWaterhouseCoopers (PwC) per analitzar l'impacte econòmic del club. El dirigent blaugrana s'ha limitat a analitzar l'explotació de la marca Barça en format d'exposició i posterior conferència. La premissa ha sigut "centrar-se en el que toca", com ha admès el moderador fent evident el sistema de filtratge. Els debats d'actualitat han començat i acabat en la remodelació del Camp Nou.

"Si volem ser competitius hem de modernitzar les instal·lacions. Tots som coneixedors que fa uns anys els socis van dir sí a un projecte com l'Espai Barça. És un projecte de club i de ciutat per renovar una part del barri de les Corts. Engrescarà tothom. Les obres començaran d’aquí a poc temps. Un cop acabat ens sentirem orgullosos de tenir unes instal·lacions magnífiques al centre de la ciutat. Espero que d'aquí a alguns anys, el president que tingui el club vingui aquí i n'expliqui els detalls", ha comentat Bartomeu.

Producció, PIB i llocs de treball

"El Barça és un model basat en el coneixement, que ens permet tenir un lideratge en l'esport i avançar-nos als nostres rivals. Cada vegada hi ha competidors més forts i el Barça és propietat dels seus socis, amb un patrimoni de penyistes. No som d'un fons d'inversió ni d'un estat. Volíem que coneguéssiu el Barça des d'un altre punt de vista. El vessant esportiu el podem trobar cada dia als mitjans", ha insistit. El document de la consultora PwC assegura que el Barça va generar una activitat econòmica a Barcelona que es va traduir en 1.191 milions d'euros del PIB de la ciutat (l'1,46%), gairebé 19.500 llocs de treball i una recaptació fiscal de 366 milions.

Els resultats s'extrapolen a l'àmbit català (activitat de 2.447 milions, 1.394 milions del PIB i 23.531 llocs de treball) i a l'estatal (3.214 milions de producció, 1.773 milions de PIB i 31.475 llocs de treball). PwC defineix el club blaugrana "com un dels agents transversals i dinamitzadors amb impacte diferencial en multitud de sectors, com el turisme, l'hostaleria, el transport i els mitjans de comunicació, i contribueix de manera molt important a la riquesa econòmica de la ciutat". "El Barça és un motor econòmic de primer nivell. Pretenem que aquesta visió que tenim del Barça, com a club, sigui coneguda més enllà dels factors esportius. És la principal marca del món. Som locals i universals. Aquesta dimensió del Barça es focalitza molt en Barcelona. Som un motor de la ciutat. Ens fa il·lusió que la ciutat ens aculli. El creixement sostingut del Barça s'ha accelerat els últims anys. L'impacte econòmic és cada vegada més present. Les dades ens omplen de ganes de continuar creixent. Hem de continuar treballant perquè el Barça ha de continuar sent aquest motor que comentem", ha exposat Bartomeu.