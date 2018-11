El Betis desdibuixa el Barça el dia del retorn de Messi (3-4)

El dia del retorn de Messi, amb un Camp Nou presentant una bona entrada i un rival amb gust pel futbol de toc, els aficionats blaugranes se n'han anat cap a casa capcots. L’alegria de veure l’astre argentí recuperat, tornant a córrer per la gespa del Camp Nou, només ha durat 20 minuts: fins que el Betis ha marcat el primer gol. Malgrat que el Barça ha començat el partit molt endollat, la primera part el conjunt de Quique Setién ha sigut molt superior al Barça.

Feia temps que un equip rival no firmava uns 45 minuts tan impecables al Camp Nou i anul·lava els blaugranes, que han anat cap al vestidor amb un 0-2. El Barça ha reaccionat a la segona part, quan Valverde ha donat entrada a un Arturo Vidal elèctric, però el Betis ha sabut viure del contraatac. Els gols de Messi (de penal) i del xilè han sigut insuficients perquè Lo Celso (amb errada de Ter Stegen inclosa) i Canales també han vist porteria per firmar el 2-4 abans d'un segon gol de l'argentí en l'últim minut i amb el suspens del VAR, que no ha servit per evitar la derrota per 3-4.

El Betis, que encara no havia guanyat al segle XXI al Camp Nou, se'n va de Barcelona amb els tres punts i donant un correctiu al Barça, que ha acabat els últims minuts jugant amb 10 per l'expulsió d’Ivan Rakitic. Els de Valverde, malgrat perdre, continuen líders.

Una bona posada en escena que s’ha diluït

Si el signe més característic del Barça els últims dies amb Messi lesionat havia sigut una gran pressió coral, al primer temps els blaugranes només han seguit aquest guió els 10 primers minuts. Davant un equip que es vol emmirallar amb l’estil de possessió blaugrana, el Barça ha començat intens i concentrat, però només durant una estona. El Betis no ha renunciat a sortir jugant des del darrere, des d'una porteria ocupada per l’exjugador de l’Espanyol Pau López, a qui el Camp Nou ha xiulat una vegada i una altra recordant episodis polèmics com la trepitjada que va fer a Leo Messi en un derbi.

Els primers quinze minuts Malcom, titular avui arran de les absències per decisió tècnica de Dembélé i Rafinha i la baixa per lesió de Coutinho, ja havia provat fortuna amb un xut fort però desviat. El brasiler, condemnat a l’ostracisme en els partits de primer nivell i que es va redimir amb un gol contra l’Inter de Milà, s’ha mostrat amb ganes d’agradar des del primer moment però, com la majoria de l’equip, s’ha diluït fins a desaparèixer després dels primers deu minuts.

Després d’una bona posada en escena inicial, inexplicablement el Barça ha amagat les urpes en la pressió i el Betis s’ha començat a sentir còmode al Camp Nou. Tant que des del mig del camp William Carvalho ha enviat una passada filtrada impecable a l’esquena de Sergi Roberto per al jugador format a la casa bètica, Júnior, que ha controlat, ha encarat el defensa català i ha enviat un xut sec al primer pal que ha sorprès Ter Stegen (1-0). Un cop més, el Barça ha tornat a encaixar un gol, i ja són deu jornades seguides de Lliga sense deixar la porteria a zero: des del 0-1 del 25 d’agost contra el Valladolid que Ter Stegen repeteix cada partit una ganyota per haver de recollir la pilota des de dins de la porteria. Ja són 18 gols encaixats en 12 jornades.

El gol del Betis ha fet enfurismar Messi en algun moment que, tot seguit, ha recollit la pilota al mig del camp i ha forçat una falta que ell mateix s’ha encarregat de servir. Lenglet, amb una rematada acrobàtica, ha estat a punt d’empatar, però una gran mà de Pau López ha desviat la rematada del central francès fitxat aquesta temporada procedent del Sevilla. L’ocasió blaugrana ha sigut només un miratge perquè poc després ha hagut d’aparèixer Ter Stegen per evitar una rematada perillosíssima de l’exjugador blaugrana Tello

El Betis generava més perill que el Barça i la pressió inicial dels 10 primers minuts del Barça s’havia esvaït, ensopits pel gol bètic, i els de Setién han olorat la sang. En un contraatac, Tello ha fet una assistència al punt de penal en què Joaquín, tot sol, ha rematat al fons de la xarxa (0-2). Els de Valverde, lluny de reaccionar, han vist com Loren ha tingut el tercer a les portes del descans, però la seva rematada ha sortit massa creuada. El primer temps ha acabat amb una rematada de Luis Suárez desviada per sobre del travesser. Els de Setién havien passat la mà per la cara al Barça. Feia temps que un equip no era tan superior al Barça al Camp Nou els primers 45 minuts. El Barça ha fet aigües i només les mans de Ter Stegen i les correccions de Piqué han evitat anar cap als vestidors amb més gols en contra.

Reacció insuficient al segon temps

Després d’un primer temps per oblidar, el Barça ha sortit del túnel de vestidors disposat a capgirar el partit. Valverde ha fet seure a la banqueta Arthur que avui, com la resta del seu equip al primer temps, s’ha vist superat pel Betis, i ha donat entrada a Arturo Vidal, que ha suposat una injecció d’electricitat. Només sortir del túnel de vestidors, el Barça ha premut l'accelerador i ha augmentat la seva velocitat fins a posar la sisena per tancar el Betis a la seva àrea mentre l’afició del Camp Nou aplaudia cada acció de l’equip.

Deu minuts després d'haver començat el segon temps, Valverde ha tornat a sacsejar la banqueta per donar entrada a Munir en substitució de Malcom, tan voluntariós com desencertat. El Barça ha asfixat el Betis, l’ha encadenat a la seva àrea, mentre Messi, Suárez i Sergi Roberto veien com les seves rematades no trobaven la porteria rival. Malgrat que el Betis ha tret el cap en algun contraatac gràcies a la circumstància que el Barça havia avançat totes les seves línies, els blaugranes han rondat el gol i el primer ha arribat al minut 22, quan Jordi Alba ha estat objecte de penal. Messi, en el primer llançament des dels onze metres d’aquesta temporada, no ha fallat (1-2).

En un partit en què el Barça ha fiat la remuntada a tancar el Betis a la seva àrea i ha acceptat el risc que els andalusos sortissin al contraatac, Valverde ha canviat Busquets per situar Rakitic de migcentre, més físic que el de Badia, i ha fet debutar Aleñá aquesta temporada a la Lliga. Just després del canvi, una altra galleda d’aigua freda: Lo Celso ha recollit una pilota dins l’àrea davant la incredulitat de la defensa blaugrana i ha engaltat una canonada que Ter Stegen, en una de les poques errades que se li recorden, no ha pogut aturar (1-3).

Poc després Arturo Vidal ha fet rugir el Camp Nou amb un gol, però el partit s’ha embrutit amb l’expulsió de Rakitic a deu minuts del final, que ha vist dues targetes grogues, i un gol de Canales ha sentenciat el matx (2-4). Al temps afegit, i amb el suspens del VAR, Messi ha tingut temps d'allargar la fe fins al final amb un gol, però no hi hagut temps per a més. Al final, 3-4.