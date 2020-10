El Barça pagarà 1.250 milions per l'Espai Barça

El preu total de l'Espai Barça seria de 1.250 milions d'euros. Són els diners que el club hauria de pagar a Goldman Sachs, a raó de 50 milions durant 25 anys, a canvi que aquesta financera avancés els 815 milions que costaria fer les obres. L'acord està pendent que els socis el puguin validar en un referèndum i es preveu que les obres començarien l'estiu del 2021. Consistirien, bàsicament, en remodelar el Camp Nou i construir un nou Palau Blaugrana.

Els socis han de validar el projecte en referèndum

Segons ha explicat aquest dilluns Jordi Moix, vicepresident econòmic del club i comissionat de l'Espai Barça, l'acord amb Goldman Sachs es va tancar fa un any i s'havia de validar en referèndum durant el primer semestre d'aquest 2020, però es va ajornar pel covid-19. La seva intenció és que, el primer semestre del 2021, es pugui fer la votació i que la nova directiva executi el projecte a partir de l'estiu del 2021, un cop s'acabin les competicions.

50 milions anuals El Barça començaria a tornar els diners un cop acabades les obres i durant 25 anys

Si els socis validen el projecte, Goldman Sachs avançaria els 815 milions de les obres i el Barça començaria a tornar aquests diners un cop el nou Camp Nou estigués enllestit. Aquests 50 milions sortirien dels ingressos addicionals que generarien les instal·lacions. "El 2014 es preveia que un nou estadi generaria 50 milions extres. Ara calculem que seran 150", apuntava el vicepresident. Segons ha explicat, d'aquests ingressos extres que es generessin, els primers 50 serien per a l'empresa financera i la resta quedarien per al club, en concepte de beneficis. "I si un any, pel motiu que fos, no s'arribés a aquests 50 mínims, el club no n'hauria de posar. Seria el risc que corre la financera", ha afegit.

"Entenc els dubtes però la pandèmia no durarà per sempre. Soc partidari d'accelerar el projecte" Jordi Moix Vicepresident del Barça

"Entenc els dubtes de la gent, que en plena pandèmia es plantegi un projecte així. Però hem de pensar que això no serà per sempre i que les previsions són que d'aquí dos o tres anys tornem a tenir els valors d'abans del covid-19. Així ho veuen també els experts de les financeres", apunta Moix, que és partidari de "no esperar més" per començar les obres de remodelació.

El nou Palau tindrà 15.000 localitats

Renovar el Camp Nou ha sigut un dels cavalls de batalla de la junta de Josep Maria Bartomeu, que afronta el seu últim any de mandat –amb la incertesa del vot de censura– amb la intenció de deixar lligat un projecte que inicialment havia de costar 600 milions però que finalment n'acabarà costant 815. Aquest increment preveu la reordenació urbanística, l'evolució d'alguns projectes –el nou Palau passarà de 10.000 a 15.000 localitats– i millores addicionals al Camp Nou, a més de 90 milions per a interessos capitalitzables corresponents als cinc anys d'obres i als costos financers inicials.