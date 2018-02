La nit que el Camp Nou es va veure obligat a corejar el nom d’Umtiti

Ara fa dos estius el Barça va emparaular el fitxatge de Samuel Umtiti amb l’Olympique de Lió a canvi de 25 milions d’euros. Aleshores el central tenia 22 anys i encara no havia debutat amb la selecció francesa. Ho va fer uns dies després a l’Eurocopa, on acabaria fent-se un lloc entre els titulars. En veure’l, i tenint en compte els preus de mercat, el president del club francès va estar a punt d’estripar l’acord amb el Barça, que només era verbal, per reclamar més diners per aquell futbolista que en va tenir prou amb uns partits per demostrar el seu potencial. Finalment, la direcció esportiva blaugrana va aconseguir fer valer el pacte i assegurar-se’n la contractació abans fins i tot que s’acabés el torneig.

Ja han passat dues temporades i Samuel Umtiti està en el moment més dolç de la seva carrera. Alguns analistes fins i tot el situen com el millor central del món. D’origen camerunès, ahir va tornar-se a ficar el públic del Camp Nou a la butxaca amb una exhibició magistral de col·locació, forma física i habilitat amb la pilota als peus. Umtiti va haver d’intervenir més aviat poc, però quan ho va fer va estar impecable, sent sempre a lloc per tallar els atacs del València i tenint clar com havia de donar continuïtat a la jugada. No va cometre cap falta en cap de les quatre ocasions que va acudir al rescat d’un equip que, malgrat dominar en els 90 minuts de partit, va concedir alguns contraatacs perillosos que haurien pogut acabar amb alguna pilota al fons de la xarxa de Cillessen.

Umtiti va sentir com el Camp Nou corejava el seu nom en diverses ocasions, sobretot al tram final, quan el partit s’havia trencat amb un València que, llavors sí, buscava el gol de l’empat. Sempre partint de la banda esquerra, a Umtiti no li van fer falta gaires conduccions amb la pilota als peus i en va tenir prou amb algun dríbling amb seguretat i passades ràpides i precises per trencar les línies de pressió del conjunt visitant. “Per a nosaltres, que juguem tan avançats, Umtiti és un jugador fonamental: és segur al tall i ràpid a les cobertures”, destacava el seu entrenador, Ernesto Valverde.

La lesió muscular que va patir a principis de desembre contra el Celta, i que el va deixar dos mesos sense jugar, està més que oblidada. “Estava molt bé abans de la lesió i ara ho torna a estar”, destacava el Txingurri. Tot i jugar més minuts dels que pretenia inicialment el cos tècnic -forçat per la lesió de Thomas Vermaelen i el comiat de Javier Mascherano-, el central no va donar cap mostra de cansament. Va ser el primer a fer la pressió i a avançar línies per recuperar pilotes compromeses, formant parella amb Gerard Piqué a l’eix de la defensa.

Una nova exhibició que alimenta novament el debat sobre la seva renovació: Umtiti tan sols té 60 milions de clàusula de rescissió i no és de les fitxes més altes de la plantilla. A les oficines del Camp Nou ja fa temps que n’han pres nota.