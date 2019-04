El Comitè de Competició dona la raó al Llevant pel cas Chumi, però això no afecta el torneig

El Comitè de Competició ha resolt aquest dimecres, finalment, el que es va conèixer com a cas Chumi. Després de passar per diferents instàncies, Competició estima finalment que l'alineació de Juan Brandáriz 'Chumi' al Barça en el partit d'anada dels vuitens de final de la Copa del Rei contra el Llevant va ser indeguda. Competició, però, també deixa ben clar que les sancions que es derivarien d'aquesta irregularitat no són aplicables, ja que les reclamacions es van fer fora del termini fixat per la llei, un fet que va al·legar el Barça des de bon principi.

Per tant, a afectes pràctics no hi haurà sanció esportiva per al club blaugrana, que disputarà la final de Copa el 25 de maig a l'estadi Benito Villamarín (Sevilla) contra el València. Per la seva banda, el Llevant, mitjançant un comunicat, ha mostrat la seva satisfacció per, finalment, tenir raó en aquesta disputa. El club valencià afirma que "els serveis jurídics del club van estudiar la possibilitat de recurs perquè aquesta resolució no tenia conseqüències disciplinàries", és a dir, s'obre la porta perquè el Llevant pugui estudiar reclamar una indemnització al Barça.

El conjunt valencià també ha volgut recordar que el recurs que van presentar va ser desestimat al seu dia pel Comitè de Competició i pel Comitè d'Apel·lació de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), però que el Tribunal d'Arbitratge de l'Esport vas ser qui va fer reobrir el cas a Competició.