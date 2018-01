De la Costa Brava al Camp Nou

L’arribada de Philippe Coutinho al Camp Nou és el salt definitiu en la carrera del brasiler. Després d’unes quantes temporades al futbol europeu, on ha militat en clubs de màxima exigència com l’Inter de Milà, l’Espanyol i el Liverpool, el migcampista de 25 anys aterra a Barcelona com el fitxatge més car de la història del club. A Coutinho, al Barça, se li exigiran gols, assistències i títols. I, a la llarga, el carioca haurà d’assumir responsabilitats de lideratge a l’equip blaugrana. Però no serà el primer contacte del jugador amb Catalunya. Tampoc ho va ser la seva cessió al club periquito l’any 2012. De fet, els primers passos del brasiler cap al futbol d’elit ja es van produir a la Costa Brava, compartint selecció brasilera amb Neymar Jr. Una dècada després, els dos cracs brasilers hauran acabat jugant al Camp Nou.

L’any 2006, amb tan sols 14 anys, Philippe Coutinho trepitjava per primer cop terres catalanes com a membre de la selecció brasilera infantil per participar en el torneig internacional de futbol base MIC. Aquesta competició és una de les més prestigioses a escala mundial pel que fa al futbol base i, anualment, hi participen clubs de primer nivell com el Barça, l’Espanyol, el Reial Madrid i el Bayern Munic, i seleccions com la brasilera i la portuguesa. Aquesta congregació de talent jove agrupa centenars de vistaires dels millors clubs europeus, en cerca de les estrelles del futur. Coutinho i els seus companys es van imposar sense problemes en aquella edició del 2006. “Era un d’aquells jugadors que deixen marca, tenia molta tècnica i destacava per damunt de molts altres”, explica Juanjo Rovira, director del torneig MIC des del 2003.

Un any després la història es repetia. Coutinho, que jugava a les categories inferiors del Vasco da Gama, també va formar part de la selecció brasilera cadet que es va adjudicar el torneig amb autoritat. Però el gran salt es va produir en l’edició del 2008. Aquell any, la selecció brasilera arribava comandada per dues joves perles nascudes l’any 1992. D’una banda, Philippe Coutinho, que arribava amb el cartell demostrat en les dues temporades anteriors, i, de l’altra, un noi nascut a São Paulo anomenat Neymar Jr. “Se’ls veia sempre junts, els deien els Zipi i Zape al torneig” comenta Rovira. El seleccionador d’aquell combinat brasiler era Lucho Nizzo: “Es compenetraven molt bé i anaven sempre junts. Eren molt amics i sabien traduir aquesta amistat al terreny de joc, on es buscaven tota l’estona”, relata l’ara entrenador de l’America Football Club, de Rio de Janeiro. “Junts feien autèntiques entremaliadures al camp”, destaca Juanjo Rovira.

Talent a primera vista

Un dels equips que va patir d’alguna manera el joc dels joves Coutinho i Neymar Jr va ser el club valencià La Vall. Honorio Gómez, que n’era l’entrenador al torneig MIC 2008, recorda d’una manera molt especial aquell partit jugat a Santa Cristina d’Aro: “Havíem superat la primera fase i ens enfrontàvem al Brasil als vuitens de final. Ens havien dit que el millor jugador d’aquella selecció era Coutinho, tot i que també hi jugava Neymar”. Tot i avançar-se La Vall en el marcador, el combinat brasiler va fer bons els pronòstics i es va acabar enduent la victòria per 1-4. “Ells eren molt superiors físicament, i tenien Coutinho que els donava el puntet extra de qualitat. Recordo que estàvem escalfant els dos equips junts i deia als meus jugadors: «Fixeu-vos bé en aquests nanos, que un dia algun d’ells serà famós», i mira ara”, recorda el tècnic.

I és que amb 15 anys, Coutinho ja donava mostres del futbolista que podia arribar a ser, “era un nano normal per la seva edat, però tenia moltes ganes de créixer com a futbolista”. “Tenia molta qualitat tècnica i plasmava en el joc la seva alegria de viure. I ho combinava amb una mentalitat molt guanyadora”, diu Lucho Nizzo. Per al seu entrenador d’aleshores, el Coutinho cadet reunia tots els ingredients necessaris per triomfar en el futbol: “En aquella edat ja reunia totes les característiques per convertir-se en un gran jugador: qualitat física, intel·ligència tàctica i molta tècnica. Era un jugador que enlluernava amb el control de pilota i el seu dríbling. Per això ja podíem entreveure que tenia potencial per ser un jugador gran en el futur”.

Als quarts de final disputats a Vidreres, el Brasil es va enfrontar al Gramenet, imposant-se per un ampli 3-0. A les semifinals, el rival va ser el Konoplev rus. En un enfrontament marcat per les males condicions de la gespa a causa de l’aiguat que havia caigut a Calonge, els russos van dominar el marcador fins que als minuts finals Coutinho va aconseguir igualar-lo amb un xut potent des de fora de l’àrea. Finalment, els de Nizzo es van imposar a la tanda de penals, on el flamant jugador del Barça va tornar a assumir responsabilitats efectuant el primer llançament. A la gran final de Palamós, el Brasil es va imposar 1-0 al Lokomotiv de Moscou, en un altre bon partit del jugador nascut a Rio.

El salt definitiu a Europa

Arran d’aquella bona participació en el MIC, uns quants clubs europeus de primera línia es van interessar per Philippe Coutinho. Finalment, l’Inter de Milà el va fitxar i, després de dos anys cedit al seu club de formació al Brasil, el Vasco da Gama, va fer el salt a Europa amb el club italià.

Gairebé una dècada després, Lucho Nizzo, entrenador que va ser clau en el desenvolupament de Coutinho com a futbolista, no té cap dubte que el carioca triomfarà com a blaugrana: “Tindrà èxit de la mateixa manera que en va tenir Neymar. És un jugador carismàtic, tranquil i intel·ligent. Té el cap molt ben estructurat i una família ben formada. Ha madurat, ha guanyat experiència i arriba a Barcelona en el moment més important de la seva vida. Crec que per fi es convertirà en un dels grans jugadors del món”.

Aquest és el gran repte de Coutinho com a blaugrana: convertir-se definitivament en una estrella internacional. Per aconseguir-ho, el brasiler torna a Catalunya, el lloc on fa 10 anys es va donar a conèixer entre els equips de futbol europeus, i on ara espera consagrar-se en l’elit del futbol mundial.