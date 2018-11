Creure en un estil

Explicava Paco Jémez que quan venia al Camp Nou, tot i saber que s'arriscava a una golejada, no volia canviar el sistema. "Si ho fes m'estaria traïnt davant dels meus jugadors", comentava l'aleshores tècnic del Rayo Vallecano. Una cosa similar havia passat amb Quique Setién, qui té una idea similar de futbol i que s'havia endut algunes golejades contra el Barça. Però el mèrit està en persistir, en seguir estudiant el rival i en lluitar per defensar una idea de joc. La seva.

El Betis va trencar una ratxa de 42 partits de lliga sense conèixer la derrota. Des del setembre del 2016 contra l'Alabès (1-2). Més de dues temporades. I el pitjor, per als interessos culers, és que va aconseguir la victòria amb la mateixa medecina del Barça: Tenint la pilota, controlant el mig del camp, atacant amb velocitat, movent-se amb ordre.

Quique Setién, qüestionat al Betis per haver dit que el Betis no era un dels grans del futbol europeu -una obvietat com un temple-, resulta que aterrarà a Sevilla venerat com un torero. És dels entrenadors que creuen fermament en una idea. La defensen. I hi insisteix perquè els jugadors compleixin el pla fins al final. El que passa és que, jugant de tu a tu contra un Barça -com va ser el cas-, és normal que els blaugranes guanyin i, fins i tot, golegin. Però per poc que Goliat no estigui fi, David passa a tenir molts números per fer mal.

A la primera part va ser evident que no n'hi ha prou tenint grans figures. El Betis va interpretar millor el joc, va tenir la pilota, va atacar amb comoditat i va fer mèrits per marcar-ne algun més. Quan Valverde va reactivar l'equip, l'escenari era ideal perquè el Betis en fes algun més, ja que tindria espais al contraatac. Es pot parlar de Ter Stegen, es pot parlar de la mala sort, es pot parlar del VAR o intentar posar-hi qualsevol altra excusa. El Betis va interpretar millor el partit i va dur a remolc un Barça que, quan va posar-s'hi, no hi va ser a temps.

La derrota arribava en el pitjor moment per al Barça, perquè hi ha aturada de seleccions i, entre els temes a tractar, hi ha el futur de Valverde, qui sembla proper a fer el seu últim any al Camp Nou. No faltaran converses sobre el tema i tampoc faltarà l'opció de Quique Setién per rellevar-lo. A nivell de joc, d'idea, és clar que ho podria fer. Una altra cosa és si té un perfil adient per fer-se càrrec de l'ego d'un vestidor farcit d'estrelles. D'això, però, ja en parlaríem més endavant.