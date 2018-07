Debut amb bones sensacions del Barça a la pretemporada (2-2, 5-3)

El Barça s'ha estrenat a la pretemporada empatant contra el Tottenham a la International Champions Cup, un partit que s'ha resolt als penals amb triomf final per als d'Ernesto Valverde (2-2, 5-3). Un debut que ha deixat bones sensacions, sobretot per la primera part, i perquè ha servit per veure els tres fitxatges de l'estiu: Lenglet, Arthur -que ha fet un gol per l'escaire- i Malcom, que ha fet el gol de la victòria a la tanda de penals.

En el primer onze de l'estiu, condicionat encara per l'absència dels jugadors que han disputat el Mundial, Ernesto Valverde ha confiat majoritàriament amb els jugadors del primer equip, fent debutar dos dels tres fitxatges de la temporada, Lenglet i Arthur. En canvi, no ha jugat Lucas Digne, que està pendent de tancar la seva sortida a l'Everton. Ni tampoc Paco Alcácer, en aquest cas per molèsties.

La primera part ha estat de domini blaugrana, que ha tingut més possessió i ha aconseguit arribar amb més perill a la porteria del Tottenham. El Barça ha sortit millor, més intens i amb una pressió que no ha deixat respirar l'equip de Londres. Però, la nota negativa han estat les lesions de Denis Suárez i d'André Gomes, que han estat rellevats per Carles Pérez i Riqui Puig, respectivament. Aquest últim, d'interior, ha estat un dels més destacats del conjunt blaugrana.

Els gols han arribat de la mà de Munir i Arthur. El primer, originat per un Sergi Robeto que ha retornat a la posició de pivot, i que ha penjat una pilota a l'olla que ha despenjat Rafinha, habilitant un Munir que només ha hagut d'empènyer l'esfèrica al fons de la porteria.

Rafinha, futbolista que a priori havia de deixar el Barça aquest estiu, ha sigut un dels més actius del primer temps i també ha participat en el segon gol, veient la desmarcada d'Arthur: el migcampista brasiler, des de la frontal, ha trepitjat la pilota i ha marcat amb un gran xut que ha entrat per l'escaire.

Segon temps del Tottenham

Com era d'esperar, a la represa Valverde ha fet canvis i ha capgirat l'equip de dalt a baix. Ha sigut el moment de veure l'estrena de Malcom, que inicialment ha jugat a la banda esquerra de l'atac i, després, a la dreta. El davanter brasiler, amb moltes ganes de de demostrar la seva qualitat, ha tingut una de les ocasions del Barça, amb un xut al pal curt que ha refusat el porter a córner.

Però el cas és que el reguitzell de canvis ha debilitat el Barça contra un Tottenham que ha mantingut la base de la primera part i ha esperat a l'equador del segon temps per fer la majoria de les modificacions. Un escenari que ha permès que els de Pocchettino passessin a dominar i a arribar amb més perill a la porteria de Cillessen.

Eriksen ha fet el primer avís amb un xut de falta que ha tocat al pal. I després, en només dos minuts, Son i N'Koudou han aconseguit empatar aprofitant dos atacs on la defensa no ha estat encertada en el refús.

En el tram final, i ja amb els dos equips notablement cansats, el Tottenham ha pogut marcar amb un xut d'Eriksen que ha sortit un xic alt, mentre que el Barça ha estat a punt de trobar el gol de la victòria amb una acció individual de Ballou Tabla que ha acabat amb la pilota al lateral de la xarxa. Al final, els penals han dictat sentència.