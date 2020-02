Dembélé estarà sis mesos de baixa

Des que va arribar al Barça l’estiu del 2017 a canvi de 105 milions (més 42 en concepte de variables), Ousmane Dembélé ha sigut notícia més per les seves lesions que pas pel seu rendiment damunt de la gespa. L’última, una ruptura completa del tendó proximal del bíceps femoral de la cuixa dreta de la qual ha sigut operat aquest dimarts a la localitat finlandesa de Turku per l’especialista Lasse Lempainen, membre de l'equip del doctor Sakari Orava, que ja va intervenir el blaugrana fa dos anys, quan va tenir la mateixa lesió a l'altra cama. El club ha fet oficial que Dembélé estarà un total de sis mesos de baixa.

Amb l’informe mèdic tramitat, el Barça compta a partir d’ara amb 20 dies hàbils per presentar l’informe -argumentant el temps de baixa del jugador i tenint en compte també els antecedents de lesions del futbolista, així com la seva condició física i emocional- a la Lliga. Al seu torn, la Comissió Mèdica d’aquest organisme haurà d'acreditar que el temps de baixa del jugador -que es comptabilitza des del passat 3 de febrer, quan va haver d'abandonar l'entrenament per la lesió- és superior als 5 mesos, tal i com ha informat el Barça.

Són els passos previs indispensables per tramitar la baixa federativa de Dembélé i que el Barça pugui donar d’alta un nou futbolista en un mercat acotat a la Lliga espanyola o signant un futbolista a l’atur. En els dos casos, el futbolista fitxat no podria participar en la Lliga de Campions.