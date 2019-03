Deschamps convoca Umtiti però no Lenglet

El seleccionador francès, Didier Deschamps, ha convocat Samuel Umtiti, vigent campió del món, però no Clément Lenglet, per als amistosos de França contra Moldàvia i Islàndia del 22 i el 25 de març. Ousmane Dembélé no ha entrat en la llista per lesió.

La première liste de l'année 2019 ! 🙌 On retrouvera nos Bleus lundi à Clairefontaine pour débuter les Qualifications de l' @EURO2020 👊 #FiersdetreBleus



Moldavie 🆚 France (22/03)

France 🆚 Islande (25/03) pic.twitter.com/E05quOlWMz — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) 14 de març de 2019

Deschamps ha admès que Lenglet és un dels futbolistes que està "picant a la porta", però ha argumentat la seva decisió malgrat la bona temporada del 15 del Barça: "Dins la meva lògica per seleccionar jugadors, l'experiència, el que s'ha viscut, és un criteri important i això afecta, per desgràcia, els que encara no han vingut mai".

De fet, Deschamps ha fet broma al respecte a la no convocatòria de Lenglet: "Encara no té experiència internacional, però això és una mica per la meva culpa".