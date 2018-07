Digne, pendent de tancar la seva sortida a l'Everton

Si no hi ha cap canvi d'última hora, Lucas Digne deixarà el Barça en les pròximes hores. El lateral esquerre francès té molt avançat l'acord amb l'Everton, que pagarà uns 22 milions d'euros per al futbolista. Digne ja no va jugar en el primer amistós de pretemporada contra el Tottenham i l'operació s'hauria de tancar aquest dilluns. A banda, els 'toffees' també estan negociant per fer-se amb Yerry Mina.

L'interès de l'Everton per Digne s'ha accentuat els últims dies i ha acabat afavorint la sortida del jugador, que inicialment s'havia de quedar a la disciplina blaugrana un any més, llevat que arribés una bona oferta per a ell. El club català considera que els 20 milions de lliures (uns 22 milions d'euros) és una xifra prou bona per a un jugador que va costar-ne 16,5. A més, i com que ja s'havia amortitzat part del seu fitxatge, la venda deixarà uns 10 milions de benefici al club.

Digne va arribar al Barça l'estiu del 2016 procedent del PSG a canvi de 16,5 milions, més quatre en variables, i va firmar per a cinc anys (fins al 2021) amb una clàusula de rescissió de 60 milions. En aquestes dues temporades completes el francès ha tingut un paper secundari a l'equip, ja que només ha disputat 46 partits i ha marcat dos gols.

El futur de Yerry Mina

D'altra banda, el Barça i l'Everton també poden tancar els pròxims dies el traspàs de Yerry Mina, jugador que va arribar a l'hivern procedent del Palmeiras a canvi d'11,6 milions i una clàusula de 100 milions d'euros. El club de Londres va ser un dels primers que es va interessar en el central colombià, que no entra en els plans d'Ernesto Valverde i que es va revaloritzar en el Mundial, on va marcar tres gols en els tres partits que va disputar amb el conjunt cafeter.

Tot i que l'Everton tenia avantatge, s'han afegit altres clubs que també estan interessats en Mina. La venda, si s'acaba formalitzant, podria rondar els 30 milions.