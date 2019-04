Divendres comença la sol·licitud per a les entrades de Copa, que s'hauran de recollir a Sevilla

Aquest divendres comença el procés perquè els socis del Barça puguin adquirir les entrades per a la final de la Copa, que costaran entre 55 i 180 euros. Igual com es va fer l'any passat, els aficionats hauran de pagar 30 euros de fiança a l'hora de fer la sol·licitud, i les localitats només es podran recollir a la localitat on es disputa la final: en aquest cas, Sevilla.

Les raons són estrictament de seguretat, i també per la lluita contra el frau i la revenda, un dels estendards de la junta directiva de Bartomeu. Per al Barça-València els clubs disposen de 21.400 entrades, i la resta de l'aforament serà per a la Federació Espanyola (RFEF). D'aquestes 21.400, 14.552 seran per als socis (68%), 3.638 per a les penyes (17%) i el 15% restant (3.210) per als compromisos esportius i institucionals i acords comercials del Barça.

Les entrades s'hauran de recollir directament a Sevilla. O bé el divendres 24 de maig (de 10 h a 20 h) o bé el dissabte 25, el dia de la final (de 10 h a 20 h). Les localitats es retiraran exclusivament al Palau de Congressos de Sevilla.

El procés de sol·licitud va des del divendres 5 d'abril a les 10 h fins al dimarts 9 a les 14 h. El procés de compra serà del divendres 12 al dimarts 16. Serà en aquest moment quan els socis agraciats escolliran la seva localitat en funció del preu, i sempre segons disponibilitat.

Els socis podran fer una petició conjunta de fins a 8 localitats. Ara bé, una de les novetats d'aquest any és que els socis –o titulars del canet de compromís– poden incloure un acompanyant. Els 30 euros de fiança són per localitat demanada, que es retornaran en el cas dels socis no afortunats. A la resta, els diners se'ls descomptaran del preu de l'entrada.

En el cas que hi hagi més demanda que oferta, s'exclouran aquests acompanyants que no són socis, a comptar des de l'última petició fins a la xifra excedent. El club retornarà els 30 euros a aquests acompanyants, i els socis també tindran dret a renunciar a l'entrada i que els abonin els 30 euros. La resta d'afortunats –sense incidències– que finalment declinin anar a la final no podran reclamar l'import de la fiança.