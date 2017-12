Valverde: "Estem obligats a dur la iniciativa del joc"

Ernesto Valverde marxa satisfet del Camp Nou després de derrotar l'Sporting de Portugal per 2-0. Un partit on el Barça sempre ha dut la iniciativa i ha acabat superant el mur portuguè a la segona part. "Volíem anar a per la victòria des del principi. Ells han volgut esperar i arriscar a la segona part amb els canvis", ha comentat el Txingurri.

El tècnic blaugrana ha posat l'accent en el com, en el joc de l'equip. "La nostra idea és dominar els partits i generar situacions de gol. I que no ens en facin gaires. Estem obligats a dur la iniciativa del joc per l'equip que som i l'estil que té el club. Intentem fer-ho el millor que podem, a vegades de manera més brillant o a vegades menys".

Una dada destacada ha estat la solidesa defensiva, ja que el Barça només ha encaixat un gol en aquesta Champions. "I va ser a última hoar contra l'Olympiacos", ha destacat l'entrenador, que valora que l'equip "està bé" en aquesta faceta i té "dos porters molt bons". "La parada de Cillessen ha estat molt bona", ha afegit.

Valverde, que no ha mostrat preferències de cara a la següent ronda, ha destacat la capacitat de Messi de condicionar els partits. L'argentí ha jugat 30 minuts contra l'Sporting. "Sabem que canalitza molt el joc d'atac, tant per finalitzar com per organitzar i aclarir les jugades. Veu passades que ningú més veu. Ho sabem nosaltres i el contrari", comentava.

Finalment, el cas dels centrals. Vermaelen ha estat titular i ha fet un bon partit. El belga ha rebut l'elogi de l'entrenador. "Està en la dinàmica que el veiem entrenant. És un jugador que competeix bé, fort en la disputa de la pilota, que va bé per alt i per baix. Ha jugat poc però ha respost bé quan ha jugat".

L'altre nom, el de Busquets, que ha entrat a la segona part per ocupar la posició de central. També ha rebut el reconeixement del tècnic. "És una del es solucions que pensem que podem tenir si tenim algun problema. Avui no volia arriscar amb els dos centrals en tot el partit i Busquets és una bona solució per un cas d'emergència", ha conclòs.