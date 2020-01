Ernesto Valverde: tres temporades a la corda fluixa

Ernesto Valverde era el pla B d'Andoni Zubizarreta per si el 2014 no podia fitxar Luis Enrique, una opció que es va descartar amb l'arribada de l'asturià a la banqueta. Però, tres anys més tard, després que Luis Enrique anunciés que no seguiria al Barça, el club català va tornar a contactar amb el Txingurri. Llavors ja no hi era Zubi, sinó Robert Fernández, però el full de ruta de l'exporter del Dream Team seguia sent vàlid, almenys a ulls dels màxims responsables del club. Però, malgrat això, el seu nom mai va generar unanimitat. Des de la seva arribada, el 2017, el càrrec del tècnic extremeny ha estat sempre a debat. Li han retret un pas enrere en l'estil i massa concessions al vestidor. La derrota a la semifinal de la Supercopa contra l'Atlètic de Madrid és una taca més a l'expedient i una raó més per als seus detractors. Tot i que els jugadors li fan confiança, cada cop hi ha veus més crítiques als despatxos nobles. Dilluns, a la reunió ordinària de la junta, el càrrec de Valverde es posarà a debat.

No està prevista una destitució imminent de l'entrenador. Almenys, això creuen les fonts consultades. Tot i així, reconeixen que hi ha molt mal ambient al club i que s'intensifica la pressió sobre Bartomeu perquè faci un relleu a la banqueta. "Els que el volien fer fora a l'estiu, que són els mateixos que el volien fora fa dos anys, són els que ara tornen a demanar la destitució", apunten des del club. La resposta del president, per ara, és de prudència, d'esperar i no prendre decisions en calent. Cronoteràpia. Que passin els dies, que es calmi l'ambient i seguir amb el pla establert.

Xavi, opció de futur

Per si no hi havia prou enrenou, va transcendir que el secretari tècnic, Éric Abidal, i el CEO, Òscar Grau, van reunir-se ahir mateix a Doha amb Xavi Hernández, tal com va avançar RAC1. En realitat es tractava d'una visita programada per veure Ousmane Dembélé, que segueix fent el seu procés de recuperació de la lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta –està previst que torni a jugar al febrer– i, aprofitant l'avinentesa, es reunien amb Xavi per sondejar-lo com a futur entrenador, no per ara sinó de cara a la temporada vinent. El migcampista, que penjava les botes aquest estiu a l'Al-Sadd, s'incorporava just després com a primer entrenador del conjunt de Qatar. En més d'una ocasió ja ha mostrat predisposició per ser en el futur entrenador del Barça, tot i que considerava que encara no és el moment i demanava temps per agafar rodatge i experiència a les banquetes. La seva candidatura, doncs, sembla descartada a curt termini.

Mentrestant, a Jiddah, el responsable de relacions institucionals del club, Guillermo Amor, també intentava rebaixar la tensió i assegurava que no hi havia "res" sobre una possible destitució de l'entrenador. Però l'eliminació intensifica la sensació de feblesa de l'equip, al qual li costa rendir en moments puntuals de caixa o faixa, com va passar en les eliminacions de la Champions. Aquest any l'equip és líder a la Lliga i va acabar primer la fase de grups europea. Tot i així, només ha guanyat un dels últims cinc partits. El joc és irregular i a la competició domèstica, per més que encapçali la classificació, només ha pogut guanyar quatre partits lluny del Camp Nou, amb tres empats i tres derrotes.

"Ja sabem com és el futbol i que sempre hi ha inestabilitat quan no hi ha bons resultats, quan es perd", deia Valverde dijous des de Jiddah. El tècnic es mostrava comprensiu amb les opinions contràries i hi restava importància. "Jo em dedico a les meves coses, això no ho puc controlar". Des del 2003, quan el club el presidia Joan Gaspart, que no hi ha una destitució a mitja temporada. Aquell gener Van Gaal va ser cessat i Radomir Antic es feia càrrec de l'equip.

L'aval dels futbolistes

Tampoc ha agradat gaire que l'entrenador decidís donar tres dies de festa a la plantilla, després de l'eliminació, i que no tornessin a la feina fins dilluns. A les altes instàncies es manté el discurs crític amb Valverde per, al seu entendre, mimar en excés els futbolistes. De fet, són els jugadors els que més han defensat el Txingurri i han apostat perquè continués a la banqueta. També és cert, però, que la confiança cega que hi tenien durant la primera temporada s'ha anat diluint a mesura que no han arribat els resultats esperats. Malgrat tot, l'opinió majoritària del vestidor és que no hi hagi un relleu a la banqueta. "Crec que l'entrenador, en aquest cas, no té cap culpa de la derrota", apuntava Luis Suárez. També l'eximia de responsabilitats Griezmann, mentre que Messi, que atribuïa la derrota a "errors infantils", defensava obertament la continuïtat de l'entrenador i apel·lava a la "unitat" per encarar el segon tram de la temporada.

A l'estiu, marcat per l'eliminació sonada de Liverpool i la desfeta a la final de Copa, Bartomeu havia arribat a prendre la decisió de fer fora l'entrenador. Finalment s'ho va repensar i va mantenir el tècnic al càrrec. Això sí, va exigir al Txingurri que fes una sacsejada a l'equip, no tant en l'aspecte futbolístic sinó en les dinàmiques de vestidor. Passat l'equador de la temporada, des de les altes esferes del club es considera que no s'ha mogut gran cosa. Més aviat al contrari: que s'ha fet algun pas enrere.

Koeman, el favorit del president

Ja fa bastants mesos que s'està imaginant el relleu de Valverde a la banqueta. D'entre la llista de candidats destaquen les opcions de Robert Martínez i Ronald Koeman. Tots dos són seleccionadors –de Bèlgica i Holanda, respectivament– i estarien disponibles a partir de l'estiu, un cop acabada l'Eurocopa. Dels dos, però, el preferit del president és Koeman. Autor del mític gol a la final de Wembley, i bon coneixedor de Can Barça, es creu que l'holandès pot ser una figura que empatitzi amb l'afició, encara que el seu estil de futbol estigui allunyat de la idea de Cruyff. A més, té prou caràcter i autoritat per poder-se encarregar de la revolució al vestidor que exigeix la directiva i que Valverde no ha sabut fer.

Tret que hi hagi una sorpresa majúscula a la reunió del dilluns, Valverde seguirà. El president vol que segueixi fins a l'estiu, tot i que no es pot descartar cap escenari. Fonts pròximes a Bartomeu reconeixen que si hi ha una desfeta prematura a la Copa o a la Champions, o que l'equip es despenja a la Lliga, llavors es podrien precipitar els esdeveniments. "Però mentre l'equip tingui opcions de guanyar títols, és molt difícil imaginar un canvi d'entrenador".