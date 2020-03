L'Espai Barça, camí de posposar-se un any més

El 2014, quan els socis van avalar en referèndum la construcció de l'Espai Barça, el club els havia promès que les obres estarien acabades l'estiu del 2017. Després d'anys de retards i quan tot semblava preparat perquè aquest 2020 comencés la remodelació del Camp Nou, la crisi derivada del Covid-19 ha significat un nou entrebanc. Alguns directius creuen que seria millor ajornar un any més l'inici de les obres i assegurar abans l'estabilitat econòmica d'una entitat que està contra les cordes. A més, si la competició s'allarga fins a finals de juny, hi hauria menys marge per fer la primera part dels treballs a l'interior de l'estadi.

L'Espai Barça és un tema que ocupa i preocupa a la directiva encapçalada per Josep Maria Bartomeu. És la joia de la corona d'aquest mandat que s'acaba el 2021. Però amb l'aturada forçosa de les competicions la prioritat número u de la junta ha passat a ser salvar les finances del Barça, molt tocades davant l'estat d'alarma, ja que no entra ni un sol euro a la caixa però es mantenen les despeses milionàries, la majoria en salaris. La reunió de la directiva d'aquesta setmana es va centrar precisament en això, es va pactar un ERTO parcial per als treballadors i es va demanar als futbolistes que s'abaixin voluntàriament el sou. De l'Espai Barça, en aquesta trobada telemàtica, no se'n va parlar.

"Tot està aturat, tot és incert. No sabem quan s'acabarà això. I, quan s'acabin les restriccions, tampoc sabem quan tardarem a tornar a la normalitat", apunten a l'ARA fonts de la directiva. La intenció del president Bartomeu i també del comissionat de l'Espai Barça, Jordi Moix, és seguir amb les previsions i començar a remodelar les graderies a l'estiu, sempre que es donin les condicions necessàries. Però ¿s'arribaran a donar? Hi ha quatre dubtes que al club no saben resoldre. "El primer, l'econòmic: ¿Goldman Sachs ens mantindrà l'oferta de finançament? El segon, el referèndum: ¿Quan podrem convocar els socis a les urnes? El tercer, burocràtic: ¿Estaran a punt els permisos d'obres? I l'últim, el temps: ¿Si hi ha partits al juny, tindríem temps de fer les remodelacions a les graderies?", es pregunten des dels despatxos nobles.

De tots, el que genera menys incertesa és el dels permisos, perquè es tracta d'una qüestió burocràtica que s'hauria d'accelerar un cop les institucions tornin a obrir les portes. I a més tenint en compte que l'Ajuntament de Barcelona ja ha aprovat el projecte. Encara que s'hagin aturat indefinidament les obres a l'entorn de l'estadi, al carrer Joan XXIII, s'espera que puguin reprendre's així que acabin les restriccions.

651x366 Josep Maria Bartomeu, president del Barça / ALEJANDRO GARCÍA / EFE Josep Maria Bartomeu, president del Barça / ALEJANDRO GARCÍA / EFE

Salvar el finançament

El principal problema és el que es deriva de les conseqüències econòmiques del Covid-19. "Tindrem menys ingressos i això afectarà el pla de viabilitat del Barça. Quan la gent de Goldman Sachs vulgui revisar els números, que ho faran, és possible que no ho vegin clar i es facin enrere. Si canvien les condicions, també ens pot canviar l'oferta", apunten des de la llotja del Camp Nou. Al principi era només una especulació, però amb el pas dels dies ha passat a ser un temor. "Seria una llàstima perquè ens hem guanyat a pols l'oferta de finançament. Ni tan sols un club com el Reial Madrid en tenia una de tan bona. Eren 10 anys consecutius donant beneficis", expliquen a l'ARA fonts molt pròximes al president. La proposta de finançament de Goldman Sachs estava tancada, però no signada, i passava, a grans trets, perquè un fons d'inversió es fes càrrec del cost de les obres i que el club pogués tornar els diners més els interessos (uns 800 milions, sumant els dos conceptes) amb els beneficis generats a partir de l'explotació de l'Espai Barça.

El club tem que Goldman Sachs retiri la proposta de finançament

Amb tot aquest panorama, des del club apunten que és "una sort" que no hagin començat encara les obres principals –per ara s'han fet treballs previs– perquè si s'hagués d'ajornar definitivament la remodelació no suposaria un fet traumàtic. En canvi, el Reial Madrid sí que ha iniciat els treballs al Santiago Bernabéu. Per ara les obres segueixen en marxa, ja que l'estat d'alarma no afecta els obrers de la construcció. Al club blaugrana desconeixen com pot afectar la situació actual al club de Chamartín, que es troba també sense ingressos mentre no torni l'activitat social i esportiva.

Sobre el referèndum, el president Bartomeu confirmava fa unes setmanes que es convocaria els socis a les urnes, cedint així a la pressió dels directius que l'hi demanaven. Ara bé, quan es podrà fer? Del sí dels propietaris del club en depèn que pugui iniciar-se tota la maquinària. Per convocar-lo calen 45 dies d'informació prèvia. Les previsions més optimistes diuen que, amb sort, es podria arribar a fer a finals de maig. Sempre, esclar, que es vulgui fer aquesta primavera.

El temps juga en contra

I aquí s'entra en l'últim punt, el temps. El Barça insistia en començar aquest 2020 perquè és un any d'Eurocopa i les competicions domèstiques acaben abans. Això donava uns dies extra als treballadors per a la primera fase, que, entre d'altres, inclou l'enderroc i la construcció de la primera graderia lateral. Si al final s'allarguen les competicions fins a finals de juny i tornen a començar a l'agost, difícilment es podrà complir amb aquest calendari.

Tot sembla indicar que aquell projecte que s'havia d'acabar el 2021, amb sort podrà començar l'any vinent.