El virus FIFA assetja el duel entre el Barça i l'Atlètic

Fins i tot els mateixos futbolistes, com va fer Frenkie De Jong, han arribat a qüestionar les aturades a causa dels partits de seleccions i haver de desplaçar-se arreu del planeta enmig d'una pandèmia. El virus FIFA sempre ha sigut un mal de cap per als grans clubs, farcits d'estrelles internacionals, pel cansament que acostumen a suposar els llargs desplaçaments i pel risc de lesió dels futbolistes, però amb el coronavirus les baixes s'han multiplicat i equips com el Barça, l'Atlètic de Madrid i el Reial Madrid n'estan pagant les conseqüències. Especialment el conjunt matalasser, que aquest dimecres ha conegut la baixa definitiva per coronavirus de l'exblaugrana Luis Suárez: l'atacant uruguaià ha donat positiu de nou i no podrà enfrontar-se al seu exequip dissabte al Wanda Metropolitano.

A la baixa per coronavirus de Luis Suárez, l'Atlètic de Madrid hi ha de sumar la del també uruguaià Lucas Torreira. El migcampista matalasser també està contagiat, segons ha informat el seu club també aquest dimecres, i tampoc podrà jugar contra el Barça. Torreira, com Suárez, havia anat convocat amb la seva selecció. A aquestes dues baixes per coronavirus, Diego Pablo Simeone hi ha d'afegir la del mexicà Héctor Herrera, tot i que el migcampista va viatjar amb la seva selecció ja lesionat i no ha disputat cap minut amb Mèxic. Com Herrera, el central montenegrí va tornar abans a Madrid amb molèsties a l'espatlla, però la seva presència no està descartada per al duel contra els blaugranes.

Busquets, amb un esquinç al lligament lateral del genoll

Per la seva banda, durant aquesta aturada per compromisos de seleccions, Ronald Koeman ha vist com es quedava sense Sergio Busquets, com a mínim, per al partit de dissabte i per a l'enfrontament de la Champions de dimarts vinent contra el Dinamo de Kíev. L'esquinç al lligament lateral del genoll esquerre que el migcampista blaugrana va patir en l'empat d'Espanya contra Suïssa -i que els serveis mèdics del Barça han confirmat aquest dimecres- el podria tenir entre dues i tres setmanes apartat dels terrenys de joc. Pedri no va disputar l'últim compromís amb la selecció espanyola sub-21 per precaució després d'haver rebut un cop contra les Illes Fèroe dijous passat.

Messi, per la seva banda, ha tornat aquest dimecres a Barcelona després d'haver acumulat 180 minuts amb la selecció de l'Argentina en dos duels exigents contra el Paraguai i el Perú. L'argentí ha arribat molest a la capital catalana perquè tot just ha aterrat a l'aeroport ha estat objecte d'una inspecció d'Hisenda de gairebé una hora de durada. D'altra banda, Koeman podria recuperar Philippe Coutinho per al duel del Wanda Metropolitano: el brasiler ja ha completat dues sessions amb el grup al caure lesionat després del clàssic contra el Reial Madrid.

El Madrid, amb dubtes a la parella de centrals

El conjunt blanc també ha patit les conseqüències del virus FIFA. Zinedine Zidane té el dubte de si podrà comptar amb Sergio Ramos, lesionat en el triomf d'Espanya contra Alemanya d'aquest dimarts per unes molèsties al bíceps femoral de la cama dreta. De la mateixa manera, Raphael Varane va haver de ser substituït al descans del duel entre França i Suècia també d'aquest dimarts per culpa d'unes molèsties, però el tècnic del Reial Madrid espera poder compta amb ell.

El virus FIFA ha castigat especialment el Betis, que ha vist com Sergio Canales es lesionava en els primers minuts del duel contra Alemanya. "Les lesions de Ramos i Canales són pràcticament de molt poca importància, musculars. No és agradable per als clubs, però espero que estiguin poc temps de baixa. Creiem que els lesionats no tenen res greu o important. Em sap greu pels seus clubs, però això és així", va valorar el seleccionador espanyol, Luis Enrique.