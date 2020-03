La Generalitat posa sobre la taula que el Barça-Nàpols es jugui a porta tancada

El Barça-Nàpols de la tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions, previst per al dimecres 18 de març al Camp Nou, podria disputar-se a porta tancada, és a dir, sense aficionats a les graderies, a causa del coronavirus. En la reunió de dissabte al matí, els responsables de la secretaria general de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, els de les conselleries d'Interior i Salut, i l'Agència de Salut Pública de Catalunya van acordar ajornar la Marató de Barcelona (del 15 de març passa al 25 d'octubre), però també van parlar del partit de Champions que la setmana vinent ha de jugar el Barça, segons explica L'Esportiu.

Així, tothom va estar d'acord que el partit s'hauria de jugar a porta tancada, i la idea va prenent força tot i que Nàpols no és ara per ara dins la zona vermella que ha instaurat Itàlia, que provoca que 16 milions de persones estiguin aïllades. La idea va sorgir durant la reunió i la decisió final encara no s'ha comunicat al club, tot i que s'espera fer-ho en els pròxims dies, segons explica el diari esportiu.

No serà l'únic esdeveniment esportiu el públic del qual es pot veure afectat a l'Estat. El València-Atalanta de Champions d'aquest dimarts també es jugarà sense seguidors a les graderies de Mestalla pel coronavirus, i el Getafe-Inter de la Lliga Europa del dia 19, també. La setmana passada, a la Fonteta de València, el València Basket va rebre l'Armani Milà sense públic.