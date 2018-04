Giuseppe Giannini: “A Roma plorem per un passat que mai hem tingut”

Del 1981 al 1996, Giuseppe Giannini va jugar a l’equip del seu cor, el Roma, on va arribar a ser capità i va guanyar de passada una lliga i tres copes. Il principe, com era conegut aquest migcampista que va jugar 47 partits amb la selecció i un Mundial, és un dels grans herois de la història del Roma.

A Roma el capità sempre és un jugador nascut a Roma?

No, però gairebé sempre. Jugadors com Balbo i Aldair, que eren sud-americans, han sigut capitans. Però la tradició diu que si és romà, millor. Quan vaig debutar el capità era Agostino Di Bartolomei, un home íntegre que recordem amb estima perquè es va treure la vida un cop es va retirar. I els últims anys hem tingut Totti i De Rossi.

Quina connexió té el club amb la ciutat?

Molt forta. Roma és una ciutat tan històrica que els romans anem traient pit per tot el que ha passat abans del nostre naixement, malgrat que fa anys que potser no podem presumir de gaire cosa. A escala esportiva, plorem per un passat que mai ha existit, perquè mai hem sigut tan forts com els equips del nord. Però com que és l’equip de Roma, actuem com si fóssim grans, amb una pressió molt forta sobre els jugadors. Quan ets de Roma i arribes a l’equip, és un honor i també una pressió, perquè vols que la ciutat estigui orgullosa de tu.

Poder arribar a uns quarts de final ja és un èxit?

Sí, cal anar pas a pas. I ser als quarts ja és tota una fita. Jo ho vaig viure un sol cop, i era jove. En una ciutat tan passional, quan guanyes un partit ets un heroi i quan perds t’insulten. Cal calma per poder anar creixent, i ara hi ha un full de ruta, amb Monchi a la direcció esportiva, jugadors joves i un projecte per tenir un nou estadi que sigui propietat del club.

De moment l’equip porta bé jugar sense Totti, ja retirat...

Mai és fàcil quan es retira un jugador com ell, qui més partits i gols va fer amb la nostra samarreta, però el club sempre queda per damunt dels noms i toca tirar endavant.

¿Té opcions de ser a semifinals, l’equip de Di Francesco?

Poques, però en tenim. Per sort, al futbol pot passar de tot.