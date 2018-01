La Guàrdia Civil va demanar investigar a Messi a 8 països pels partits amistosos, segons 'El Mundo'

Segons uns documents als que ha tingut accés el diari 'Der Spiegel' i que recull el diari 'El Mundo' com a membre de la xarxa EIC, la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil va demanar al jutge que demanés informació a Hisenda i a fins a vuit països més per poder obtenir més dades del cas dels partits de Messi i els seus amics, uns partits benèfics que la Guàrdia Civil va investigar per si els matxs havien suposat ingressos no declarats per a Messi.

El magistrat, però, va negar la petició de la UCO i a finals del 2015 va anunciar que arxivava el cas. La UCO assegurava que la FLM, l'organitzadora dels partits, podria haver ingressat menys diners dels que en un principi tenia previst guanyar per aquests partits. A més, també tenia indicis que apuntaven que 1,5 milions de dòlars que es van recaptar havien acabat en comptes 'offshore' a Cyuraçao i Hong Kong i per últim, que alguns futbolistes que van participar en aquests partits haurien cobrat diners per haver-los disputat.