El diari 'Il Romanista' demana al Barça que reconsideri els preus del Barça-Roma de Champions

El diari 'Il Romanista', dedicat exclusivament al Roma (el rival del Barça a la Champions), ha enviat una carta a Josep Maria Bartomeu per demanar-li que reconsideri el preu al que el club ha posat les entrades per als aficionats del Roma. "Un club que sempre ha estat atent als valors del món del futbol no pot ser indiferent davant la petició que us fem de revisar el preu de gairebé 90 euros per al sector visitant reservat als simpatitzats del Roma per als quarts de final de la Lliga de Campions", indica a la carta. El club blaugrana ha posat les entrades de l'afició visitant a 89 euros per persona.

"Si us plau, considereu què significa que un pare romanista porti els seus fills a veure aquest partit", diu, i enumera el cost del viatge fins a Barcelona, hotel inclòs. "Quan es va realitzar el sorteig, els preus de l'avió es van disparar. A l'igual que els dels hotels", i afegeix: "A aquestes despeses, una família hauria d'afegir-hi 180, 270 o 360 euros per quedar-se a l'últim anell del Camp Nou, un luxe difícilment accessible per a la majoria d'aficionats".

'Il Romanista' apel·la al "compromís social" del Barça i afegeix: "Per tal de demostrar que el Barça és 'més que un club', confiem i esperem que tingueu en compte aquesta sol·licitud. Seria la millor 'jugada' abans del partit. El futbol és com la llibertat: és participació. En cas contrari, no té sentit ni guanyar".