Jean-Clair Todibo, nou jugador del Barça

El Barça ha anunciat que ha arribat a un acord amb el jugador francès Jean-Clair Todibo, de 19 anys, perquè el defensa central s'incorpori a la disciplina blaugrana a partir de l'1 de juliol del 2019.

Todibo, de fet, té contracte amb el Tolosa fins al 30 de juny d'aquest any i, per tant, el Barça no haurà de pagar res per ell al club francès.

Acord amb Jean-Clair Todibo ( @jctodibo) per a la seva incorporació la propera temporada 🔵🔴 https://t.co/B0eZAC5Hky — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 8 de gener de 2019

El nou jugador blaugrana va néixer a Caiena, la capital de la Guaiana Francesa, el 30 de desembre del 1999 i, per tant, compta amb la nacionalitat francesa. Es va formar a les categories inferiors del FC Les Lilas, fins que el 2016 va passar a formar part de la disciplina del Tolosa. Amb el conjunt francès va debutar aquesta mateixa temporada, amb només 18 anys, i ho va fer el 19 d’agost davant el Girondins de Bordeus a la segona jornada de Lliga. En total, Todibo ha disputat 10 partits amb l'equip francès, tots de titular.

"Estic molt content d'haver signat amb el Barça a partir de juliol del 2019. És més que un club i els agraeixo la confiança. Serà una nova etapa en aquest inici de la meva carrera i ho posaré tot per la meva part per aconseguir grans fites", ha dit Todibo, que ha afegit: "En aquest moment soc jugador del Tolosa i estic disponible per ajudar els meus companys durant tot el que em queda en aquest club. El Tolosa em va permetre créixer i descobrir la Ligue 1, i sempre li estaré agraït".