Jordi Alba es lesiona i el Barça es queda amb 16 futbolistes del primer equip

Males notícies per al Barça. Jordi Alba ha hagut d'abandonar, poc abans del minut 20 del partit, el duel contra el Getafe per una lesió que, a l'espera d'un primer diagnòstic, sembla muscular. El futbolista ha abandonat el terreny de joc acompanyat del servei mèdic del Barça i fent clars gestos de dolor tocant-se la zona de l'adductor de la cuixa dreta. El lateral català s'ha lesionat tot sol, en una conducció de pilota, en què després de fer una passada no ha pogut seguir. Al minut 21 Junior Firpo ha entrat al seu lloc. Després d'asseure's un parell de minuts a la banqueta, en què Alba ha deixat anar algunes llàgrimes de ràbia, el futbolista ha anat cap al vestidor a tractar-se i a fer una primera avaluació de la seva lesió.

Poc després de la mitja part el Barça ha especificat que es tracta d'una lesió a l'adductor de la cuixa dreta. L'entitat blaugrana no ha especificat el temps de baixa i ha anunciat que "l'evolució en marcarà la disponibilitat". Segons ha informat LaTdT de Catalunya Ràdio, Alba podria estar unes tres setmanes de baixa. Es perdria les visites a San Paolo i el Santiago Bernabéu. De moment, Quique Setién es queda amb només 16 futbolistes disponibles del primer equip: perd Alba però recuperarà Lenglet (baixa contra el Getafe per sanció).

Junior se sent preparat

D'aquesta manera, Junior, autor de l'assistència del gol de Sergi Roberto contra el Getafe, torna a escena. "Ha d'estar preparat per jugar. Qualsevol jugador que és al Barça ho ha d'estar. Junior potser no té ni l'experiència ni la continuïtat d'altres futbolistes, però si és aquí és per alguna cosa. Confiem que ho farà bé i és un futbolista que ha de seguir creixent", ha valorat Setién després del partit.

Per la seva part, l 'exjugador del Betis, que amb el d'aquest dissabte ha participat en 14 partits com a blaugrana (10 a la Lliga, 2 a la Champions i 2 més a la Copa), ha afirmat que "està preparat": "No sé quin abast tindrà la lesió d'Alba, però jo estic preparat per al que vingui. Ara ve el més bonic de la temporada". Junior també ha afirmat que el partit contra el Getafe li ha servit per guanyar confiança i que ha mirat d'aprofitar l'oportunitat de poder jugar.

El lateral es va donar a conèixer al gran públic a partir de la temporada passada, quan precisament Quique Setién el va promoure al primer equip del Betis. Un fet, però, que Junior ha negat que l'afavoreixi respecte a quan Ernesto Valverde era l'entrenador del Barça: "No crec que m'hagi beneficiat el canvi d'entrenador. L'Ernesto ja comptava amb mi els últims partits, tot i que és cert que al principi de la temporada em va costar una mica entrar a l'equip. El que sí que és obvi en el canvi d'entrenador és que Setién ja em coneix i sap qui soc".

Tercera lesió d'Alba aquesta temporada

És la tercera lesió d'Alba aquesta temporada. El futbolista es va lesionar a principis de curs, concretament contra el Borussia Dortmund, en el duel d'anada de la fase de grups jugat el 17 de setembre. El lateral català llavors va patir una lesió muscular al bíceps femoral de la cuixa esquerra, de la qual va reaparèixer un mes després (es va perdre 4 partits), quan va jugar els 90 minuts contra l’Eibar i 90 minuts més contra l'Slavia de Praga. En el següent partit de Lliga, davant del Valladolid, va ser canviat al minut 78 per molèsties. Al Ciutat de València no va jugar ni un minut, però va ser a la banqueta. Contra l'Slavia de Praga al Camp Nou, el 5 de novembre, va recaure de la lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra.

Alba va tornar a jugar al desembre, concretament el dia 14, en un duel contra la Reial Societat i després d'haver-se perdut 6 partits. El futbolista no havia tingut més problemes fins aquest dissabte, que acumula la tercera lesió d'aquest curs.