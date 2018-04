Jordi Alba: "Tant de bo Busquets hi sigui davant el Roma: és el millor en la seva posició"

El jugador del FC Barcelona Jordi Alba té clara la importància de la presència de Sergio Busquets en el partit d'aquest dimecres contra el Roma: "És un jugador vital, per a nosaltres, que dona molt equilibri. En la seva posició és el número u". Alba també ha destacat la importància de deixar la porteria a zero en l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions: "Aquesta temporada hem estat molts partits sense rebre gols, és una dada important, perquè nosaltres gairebé sempre marquem. És molt important per a nosaltres i, a més a més, davant d'una eliminatòria com aquesta en què juguem l'anada a casa".

El lateral de l'Hospitalet ha rebutjat l'etiqueta de favorits: "Nosaltres som conscients que tenim una gran plantilla, i si estem al nostre nivell tenim moltes possibilitats de guanyar qualsevol equip. Però el Roma és un bon equip, compacte, que va quedar primer de grup a la fase de grups per davant del Chelsea i de l'Atlètic de Madrid". Alba també s'ha referit al bon curs del Barça aquesta temporada: "Tenim una regularitat de resultats molt bona. Som al bon camí: amb una bona distància a la Lliga, a la final de Copa i, a la Champions, hem d'esperar a veure com es resol l'eliminatòria contra el Roma. Les sensacions són molt bones. Millors que quan vam aconseguir el triplet amb Luis Enrique. Hem millorat molt, defensivament". Alba, però, ha afirmat que al vestidor encara no parlen de triplet: "Encara queda molt".

Pel que fa als noms propis, al defensa blaugrana també li han preguntat per les declaracions recents d'Umtiti, en què el futbolista francès no ha volgut assegurar la seva continuïtat al Barça: "El Samu és un jugador que ha crescut molt, aquí al Barça. Fa l'equip molt millor. El que ha dit i quan ho ha dit és cosa seva. El que està clar és que els que estem aquí és perquè hi volem estar". Preguntat per la presència de Messi a Sevilla, el defensa català ha dit que Messi els fa "millors a tots dins del camp" i que va canviar el partit "totalment". En la mateixa línia, també ha lloat Denis Suárez, que també va entrar en la segona meitat a Sevilla: "Sempre intentem ajudar tots els companys, juguin més o menys. Contra el Sevilla va ser dels millors. No té tots els minuts que vol, però és un jugador amb ADN Barça totalment".

Per últim, Jordi Alba, que ha tingut certes dificultats per respondre una pregunta sobre la baixa del jove atacant turc del Roma, Cengiz Ünder (lesionat amb Turquia durant l'aturada de seleccions), ha estat preguntat pel Juventus-Madrid d'aquest dimecres: "M'és igual el que passi, però ja sabeu el que penso. Qualsevol culer segur que sempre vol que el Madrid perdi".