Junior: "Serà difícil tornar a ser suplent quan Alba torni"

El jugador blaugrana Junior Firpo ha atès els mitjans abans del partit contra l'Inter de Milà d'aquest dimarts (21 h, Movistar Liga de Campeones). "La temporada passada vaig jugar amb el Betis en aquest estadi contra contra el Milan. Jugar l'Europa League ja era un somni. Imagina't ara que estic al Barça i estic jugant la Champions. Per sort estic entrant darrerament en la dinàmica de l'equip", ha valorat el lateral. Firpo ha afirmat que sortiran a guanyar malgrat que l'equip ja tingui la classificació resolta i que el duel d'aquest dimarts serà "una bona oportunitat perquè alguns companys que no han pogut jugar gaire a la Champions tinguin l'oportunitat de fer-ho".

El lateral blaugrana ha admès que serà complicat tornar a ser suplent quan es recuperi Jordi Alba. "Quan torni Alba em costarà tornar a ser suplent. Jo intento entrenar al màxim i, llavors, és decisió de l'entrenador escollir qui haurà de jugar. Ara em trobo en un bon punt físicament. Han sigut un mesos difícils, perquè ha canviat l'estil del joc respecte al Betis i aquí tenim l'exigència de guanyar sempre i el nivell és altíssim".

L'entesa amb Leo Messi

Junior també ha parlat de l'entesa amb Messi: "Alba és el millor soci del Leo. S'entenen pràcticament sense mirar-se. Els darrers partits ens hem intentat trobar, sobretot jo a ell. Estic en aquell punt en què estic aprenent els seus moviments i a saber connectar amb ell. És el millor de la història, és un honor jugar amb ell. Encara li queda molt i seguirà marcant hat tricks fins que ell vulgui. Cada setmana demostra que és el millor i que vol seguir sent-ho".

El defensor blaugrana, per últim, ha volgut posar en valor la seva millora al Barça, però ha dit que encara ha de seguir aprenent. "He de seguir millorant, encara em falta confiança. Al Betis teníem una defensa de cinc i aquí me d'involucrar bastant més en la sortida de pilota, però estic envoltat dels millors per fer-ho. Els companys m'ajuden i crec que la millora respecte als primers dies és notable".