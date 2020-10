Koeman esclata: "Per a mi no és penal. Totes les decisions del VAR han sigut en contra del Barça"

Ronald Koeman no s'ha mossegat la llengua després de la derrota al clàssic (1-3). "No entenc el VAR, totes les seves decisions han sigut contra el Barça", ha dit el tècnic neerlandès. "Per a mi, en cinc partits cap acció ens ha anat a favor. Hi ha molts exemples: el penal de Messi contra el Sevilla, les faltes que haurien pogut ser targetes vermelles contra el Getafe... He preguntat a l'àrbitre: «Per què només hi ha VAR en contra nostra? »", ha afegit indignat. "He vist la imatge del penal. Per a mi és falta prèvia de Ramos a Lenglet. Lenglet després l'agafa, però no amb prou força. A més, Ramos hauria de caure endavant i no endarrere. Insisteixo, per a mi no és penal. El VAR pot ser una bona eina, però si és igual per a tots".

L'agafada de Lenglet al capità del Reial Madrid existeix, però el central madrileny, que busca la caiguda d'una manera poc natural –tal com ha manifestat Koeman–, no tenia possibilitats d'arribar a la pilota. "El penal ens ha fet molt mal. Fins llavors estàvem bé. Un 1-1 és molt diferent d'un 1-2. A partir de llavors ells ens han tancat els espais", ha valorat també el tècnic blaugrana.

Per la seva banda, Sergio Busquets també ha expressat la incomprensió amb els criteris del VAR. "A la segona part hem sortit millor: una centrada d'Alba en què per ben poc no hi ha arribat l'Ansu, la jugada de Coutinho... Però el penal ha decantat la balança al seu favor. Amb el 1-2 ells s'han replegat i tot se'ns ha complicat. És difícil entendre el criteri del VAR. De jugades com aquesta als partits n'hi ha moltes. Per què algunes agafades són penal i d'altres no, com la de la setmana passada al camp del Betis? Per a mi ha sigut massa càstig".

De fet, a les seves xarxes socials, el Betis ha recordat aquesta acció, en què una agafada clara contra Sanabria no va ser castigada amb penal malgrat que el davanter bètic va perdre l'oportunitat de rematar i la seva samarreta va quedar estripada. Llavors, després de revisar l'acció al monitor, el col·legiat Estrada Fernández va xiular falta prèvia de Sanabria. Un criteri que no ha sigut aplicat en l'acció entre Ramos i Lenglet.

El migcampista de Badia del Vallès, que ha fet un partit molt fluix, ha lamentat la derrota: "Teníem moltes esperances en aquest partit. Hi arribàvem bé, malgrat haver perdut en l'última jornada contra el Getafe".

Zidane creu que mereixien més gols

El tècnic del Reial Madrid, Zinedine Zidane, no ha volgut entrar a valorar l'actuació arbitral, però no li ha faltat temps per treure pit de la victòria del seu equip. " Mai parlo dels àrbitres i no ho començaré a fer ara. És una feina complicada. El VAR ha vist penal i l'àrbitre l'ha xiulat. En qualsevol cas, mereixíem aquesta victòria. Ha sigut 1-3 però haurien pogut fer més gols", ha afirmat el tècnic blanc, que mai ha perdut al Camp Nou com a entrenador: tres victòries i tres empats.