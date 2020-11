Koeman: "És el moment de pensar què és el millor per al Barça"

Ronald Koeman ha atès la premsa aquest migdia abans del partit contra l'Osasuna d'aquest diumenge al Camp Nou (14 h, Movistar LaLiga). "És un partit a casa i necessitem els tres punts. Ja sabem que ells van fer un bon partit aquí al final de la temporada passada. Però ara som en una altra temporada. Sabem que ells defensaran bé, que serà complicat, però dependrà del nostre ritme de partit", ha valorat l'holandès. Koeman també ha afirmat que esperen homenatjar Diego Armando Maradona fent un bon partit aquest diumenge.

Degut a la precària situació econòmica del club, agreujada per la pandèmia, els futbolistes del Barça han acceptat cobrar menys mentre la situació econòmica del club no millori. Ahir divendres es va tancar l'acord entre el club i la plantilla, que accepta el pagament diferit en quatre de 172 milions corresponent a la retribució salarial dels futbolistes, després de moltes reunions. "S'ha d'ajudar al club, per amor cap a ell. Li he dit al senyor Tusquets que si puc ajudar al club d'alguna manera, que compti amb mi. Els jugadors també han arribat a un acord. És el moment de pensar què és el millor per al Barça".

La plantilla del Barça fa un esforç de 172 milions per salvar el club de la fallida

Sergio Busquets ha rebut l'alta mèdica i ha entrat en la convocatòria per jugar contra l'Osasuna aquest diumenge. A la llista també hi és Sergiño Dest. Així doncs, Ronald Koeman podrà comptar per al partit amb l'únic lateral dret disponible del primer equip (Sergi Roberto està lesionat), malgrat que Dest arrossega molèsties musculars, segons va informar Catalunya Ràdio aquest divendres. "Aquest diumenge veurem si està en condicions de jugar. Avui ha entrenat amb normalitat i està força millor de les molèsties que ha tingut", ha explicat Koeman sobre el lateral.

Mingueza podria ser el lateral dret

El central del filial, Óscar Mingueza, té moltes opcions de ser titular contra l'Osasuna degut a l'allau de baixes al Barça. Després del seu bon partit contra el Dinamo de Kíev, en què va debutar, Koeman ha admès que "degut a les baixes, té moltes opcions de jugar". En aquest sentit, ha deixat oberta la hipòtesi que si Dest no pot jugar el defensor de Santa Perpetua de Mogoda pugui ocupar el seu lloc.

Hi estan havent moltes lesions aquesta temporada, amb un calendari molt atapeït. "El coronavirus ha influenciat molt en tema lesions, en algunes posicions a l'equip estem una mica limitats i estem tenint mala sort amb les lesions: Ansu, Piqué... també Roberto, encara que estigui menys temps fora. Tant de bo no tinguem més lesions d'aquest tipus". En aquesta línia, Koeman ha valorat el descans entre setmana de Frenkie de Jong i Leo Messi: "No ho poden jugar tot. Tant de bo estiguin frescos per al partit contra l'Osasuna".

El tècnic, que compleix 100 dies al càrrec, ha dit que ha tingut 100 primers dies menys complicats en altres clubs, però que està "molt content" de ser al Barça. Coses a millorar? "A vegades abaixem el ritme, ens desconcentrem sense pilota. Necessitem jugar amb una intensitat alta, mantenir un bon ritme de pilota des del principi del partit, desgastar el contrari..."