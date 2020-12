Koeman: "Espero que Piqué pugui jugar alguns partits aquesta temporada"

Ronald Koeman repetirà aquest dimecres en la visita al Ferencváros hongarès (21 h, Movistar Liga de Campeones) la mateixa fórmula que contra el Dinamo de Kíev del darrer partit de Champions: descans per alguns dels tòtems -en aquest cas, Messi (que repeteix rotació), Ter Stegen i Coutinho-, que no viatjaran a Budapest i donarà molt protagonisme als joves. Clément Lenglet sí que ha entrat, finalment, a la llista de convocats. "No és habitual que Messi descansi, però si hi havia alguns moments en què podia donar-li descans amb el calendari que teníem era en aquests dos partits. Ja estem classificats i diumenge, degut a la nostra trajectòria a la Lliga, tenim un partit molt important a Cadis", ha afirmat el tècnic. En aquest sentit, l'onze dels blaugranes serà tan experimental com inèdit. Especialment a la línia defensiva.

Respecte els lesionats, Koeman ha explicat que Umtiti es provarà aquest dimecres amb un partidet d'entrenament amb els jugadors del filial per veure com està i que Araujo encara no està recuperat del tot. "Cada cop està millor però no volem arriscar, si un jugador no està bé del tot, no entra a la convocatòria", ha reblat el neerlandès sobre l'uruguaià. Pel que fa a Gerard Piqué, que ha decidit no operar-se de la seva lesió al genoll i seguir un tractament conservador, Koeman ha dit que no ha participat en la decisió del futbolista, però que confia en tornar-lo a veure damunt la gespa abans que s'acabi aquest curs. "El veig cada dia a la Ciutat Esportiva, que ve a treballar la força. No puc posar cap data pel seu retorn, però espero que pugui jugar alguns partits aquesta temporada".

El Barça va començar el curs molt limitat a la posició de central, amb Piqué, Lenglet i Araujo com a únics centrals del primer equip disponibles (Umtiti viu perpètuament lesionat) i les baixes estan castigant la línia defensiva. "Crec que és més una qüestió de mala sort que no pas de planificació esportiva", ha afirmat el tècnic respecte les nombroses lesions a la defensa. "A l'estiu ens vam reunir per parlar de la plantilla. No hi ha gaires diners per fitxar, per tant, estem donant oportunitats als nois del planter. A Holanda, on tampoc no hi ha gaires diners per fitxar, també es fa així i surten bons jugadors", ha dit el neerlandès, intentant ser optimista.

Respecte al partit contra el Ferencváros, Koeman no vol abaixar la guàrdia: "Ni que ja estiguem classificats per a la següent ronda, això és el Barça i la nostra mentalitat és guanyadora. Volem quedar primers de grups, tenim tres punts d'avantatge respecte la Juve i queden dos partits, un dels quals contra ells", ha recordat el tècnic.

Trincão no pensa en sortir del Barça

"Volem seguir igual a la Champions. Només pensem en guanyar i sumar els tres punts", ha resumit, per la seva part, Francisco Trincão. El portuguès ha negat que estigui nerviós per estrenar-se com a golejador amb el Barça: "El que vull és ajudar a l'equip, ja sigui amb gols o assistències, estic segur que si treballo i, amb confiança, marcaré molts gols aquí". Preguntat per qui és millor, Messi o el seu compatriota Cristiano Ronaldo, no s'ha volgut mullar: "És impossible dir-te'n un dels dos, per mi els dos són els millors".

"No em plantejo sortir del Barça, és un somni ser aquí, al millor equip del món. Només he de treballar i vull seguir aquí", ha dit també Trincao. Que ha dit que el que més el satisfà de ser el al Barça és "la qualitat" dels seus companys d'equip. "Vull jugar tots els partits, però els meus companys també i això depèn de l'entrenador. Jo treballaré per jugar el màxim".