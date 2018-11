Luis Enrique: "Jordi Alba? El veig a un gran nivell, com sempre"

"El Jordi ha fet un partit espectacular. Espero que el Luis Enrique, que el conec, rectifiqui i el torni a convocar". Gerard Piqué va obrir la caixa dels trons després de la victòria al clàssic contra el Reial Madrid (5-1). El defensa va demanar públicament que Jordi Alba tornés a la rutina de la selecció espanyola de futbol. Va verbalitzar davant els micròfons la postura de gran part del barcelonisme i del món del futbol, que no troben arguments per justificar les absències del lateral en les llistes de la campiona del món del 2010.

Luis Enrique té la seva postura. Entre les seves preferències no hi és Jordi Alba. L'extrenador culé va deixar-ho clar al descans del partit de Lliga de Campions entre l'Atlètic de Madrid i el Borussia Dortmund. "El veig molt bé, a un gran nivell. Sempre ha estat així. Entenc que el càrrec implica aquest tipus d'opinions. Piqué és una persona que entén molt de futbol. El conec molt bé i accepto qualsevol consell, però si he arribat on he arribat és per la meva manera de veure el futbol", ha comentat, en declaracions a Movistar+. El missatge del tècnic arriba unes hores abans de la propera convocatòria de la selecció espanyola.