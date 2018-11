Malcom, l’escollit per substituir Coutinho

Malgrat que no es va parlar gaire de l’absència de Philippe Coutinho a la prèvia del Barça-Betis, perquè la no convocatòria d’Ousmane Dembélé per decisió tècnica va centrar bona part de l’interès, la baixa de l’ex del Liverpool va obrir les portes de la titularitat a Malcom ahir contra el conjunt andalús. El brasiler, que debutava al Camp Nou en un trident inèdit en què va acompanyar Luis Suárez i Messi, no va tenir el seu millor dia, com tot l’equip en general.

Malcom va disputar 57 minuts i va provar una rematada a porteria a l’inici del partit, en què es va mostrar molt elèctric i voluntariós però, com la resta dels seus companys, es va anar diluint davant un Betis que tot el que feia ho feia amb criteri i encert. Després d’haver estat condemnat a l’ostracisme durant bona part del principi de la temporada, l’ex del Girondins de Bordeus havia fet que el seu nom cotitzés l’alça des de dimarts passat, quan va marcar un bon gol contra l’Inter de Milà.

Ahir, després de la derrota contra el Betis, Valverde va explicar per què havia escollit el brasiler per sortir d’inici i havia descartat Rafinha, que ni tan sols es va asseure a la banqueta: “Em pensava que seria un partit amb moltes situacions de tres contra tres [el Betis juga amb una defensa de tres i dos carrilers] i que ens seria útil un jugador amb les seves característiques: velocitat, dríbling i profunditat”. El tècnic també va lloar l’actitud de Malcom, com ja havia fet en la prèvia, destacant que li havia “costat entrar a l’equip” però que és “un futbolista molt treballador”.

Malgrat que ahir Malcom va passar desapercebut, sembla que el brasiler ha començat a revertir la seva situació al Barça, club al qual va aterrar aquest estiu a canvi de 41 milions. Amb les absències de Coutinho, Dembélé i Rafinha, no alinear el brasiler hauria sigut un missatge difícil de pair per un futbolista que, després del partit contra l’Inter, ha explicat que el seu “somni al Barça acaba de començar”.

Messi va intercedir per Malcom

A la cadena Cope, Josep Maria Minguella va explicar que Messi havia preguntat a Ernesto Valverde si hi havia algun problema amb Malcom. Segons sembla, la resposta del tècnic va ser negativa i li va donar minuts contra l’Inter.

L’atacant brasiler és molt jove -té 21 anys- i encara té moltes coses per polir, però la seva actitud hi ajuda. Una tasca pendent per a Dembélé, castigat per Valverde contra el Betis. “Tots hem sigut joves i hem comès errors. Des de l’experiència, se li ha d’ensenyar que el futbol són 24 hores i s’ha de viure del primer a l’últim minut. Segur que ell ho sap i amb el temps anirà millorant. Tots som aquí per ajudar-lo, tal com ho fem amb l’Aleñá o els del planter”, va dir Piqué després del partit.