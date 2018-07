Manel Arroyo presenta la dimissió com a directiu del Barça

Manel Arroyo deixarà de ser directiu del Barça. El vicepresident quart, responsable de l'àrea de màrqueting i comunicació, ha presentat la dimissió, que es farà efectiva a la reunió de junta de dilluns.

El motiu de la renúncia és principalment laboral, per la dificultat de compaginar el càrrec al club amb la seva feina com a director general de Dorna, l'empresa que gestiona el Mundial de MotoGP, entre d'altres.

La dimissió d'Arroyo no agafa per sorpresa el president Bartomeu. De fet, ja feia temps que el vicepresident li havia comentat aquesta possibilitat. A més, sovint no podia assistir a les reunions de junta, precisament perquè estava ocupat amb els assumptes laborals.

D'aquesta manera, amb Arroyo ja seran cinc els directius que han presentat la dimissió des de les eleccions del 2015. Susana Monje va plegar el 2016 per motius laborals. L'1 d'octubre del 2017 van marxar Jordi Monés i Carles Vilarrubí per discrepàncies amb la decisió que es jugués el dia del referèndum. I el febrer d'aquest any va dimitir Ramon Pont, per motius personals, i va cedir el càrrec al seu germà Josep.

Francesco Calvo també pot marxar

D'altra banda, amb la sortida d'Arroyo també és més que probable la marxa de Francesco Calvo del club. L'italià, responsable de l'Àrea de Negoci Global va arribar al Barça de la mà d'Arroyo i ja havia assegurat en petit comitè que volia tornar a Torí.