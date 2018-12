Messi, absent en l'entrenament del Barça d'aquest dimarts

El gran absent en l'entrenament del Barça d'aquest dimarts previ al duel contra la Cultural Lleonesa ha estat Leo Messi. L'argentí, que va rebre un cop en el duel contra el Vila-real, ha realitzat treball específic al marge del grup. No s'espera que el capità blaugrana estigui present en el duel de demà contra el conjunt de Lleó, però no està en perill la seva participació per al derbi contra l'Espanyol del pròxim dissabte a Cornellà el Prat. Després del duel contra el Vila-real del passat diumenge, Ernesto Valverde va afirmar que l'argentí, que se l'havia vist coixejar en alguns moments, havia rebut un cop però que estava "bé".

Sí que s'han exercitat, pendents de rebre l’alta mèdica, Vermaelen, Cillessen i Samper. També han saltat a exercitar-se els jugadors del filial Iñaki Peña, Guillem Jaime, Chumi, Cuenca, Miranda, Oriol Busquets, Collado, Riqui Puig i Abel Ruiz. Luis Suárez ha fet treball de recuperació amb els fisioterapeutes i se l'espera per al dissabte per jugar contra l'Espanyol.