Mestre: "El futur de Valverde? El tema no és ni sobre la taula"

Jordi Mestre ha calmat els rumors que apunten que aquesta serà la darrera temporada d'Ernesto Valverde a la banqueat del Barça. El vicepresident esportiu del club ha explicat que el seu futur és un tema que "no està sobre la taula" de la directiva i que els rectors de l'entitat estan "contents" amb la feina del Txingurri.

"El tema no és ni sobre la taula. Ell està content, nosaltres estem contents i crec que algun jugador també", ha explicat el vicepresident durant la presentació de Lluís Cortés com a nou tècnic del femení. "En el món del futbol tot pot passar, perquè la decisió tampoc és nostra, ell també hi diu la seva. Però en aquest tema estem molt tranquils", ha dit.

Valverde va firmar un contracte per dues temporades amb una tercera d'opcional, que seria efectiva a no ser que una de les dues parts decidís de manera unilateral rescindir l'acord. Jordi Mestres, doncs, ha dit que el tema no s'ha parlat i que "quan arribi el moment ja es posarà sobre la taula", referint-se a final de temporada o quan el club no aspiri a més títols.