Ningú desxifra el secret del Barça al Johan Cruyff

5. 11. 100. 300. Podria ser un codi secret o una seqüència matemàtica per obrir alguna capsa màgica, però en realitat són les xifres que deixa la victòria del Barça davant del Madrid CFF. Després de 22 jornades l’equip blaugrana segueix invicte a la Primera Iberdrola, líder destacat amb 9 punts de marge sobre l’Atlètic (que va derrotar la Reial Societat per 3-0) i continua intractable com a local: acumula 11 victòries a l’estadi Johan Cruyff, amb un balanç de 55 gols a favor i 5 en contra. La mitjana deixa precisament el marcador que hi va haver ahir a Sant Joan Despí: 5-0.

El partit va tenir dues grans protagonistes: Jenni Hermoso i Alexia Putellas. La davantera madrilenya va tornar a ser la dona gol de l’equip i va desfer la resistència visitant amb un hat trick i va arribar al centenar de gols amb la samarreta blaugrana després de 109 partits. Hermoso porta ja 23 gols i tot fa pensar que superarà la barrera dels 35, el seu màxim registre golejador com a blaugrana. Els va fer en l’última temporada abans de marxar cap a París, al curs 2016-17. L’any anterior n’havia marcat 24 i, en els seus dos primers cursos, s’havia quedat en nou gols. Els altres gols els van marcar Vicky Losada, amb un cop de cap poderós, i Van der Gragt, en un remat després d’una bona centrada de Hamraoui quan se superava el minut 90. El migdia va acabar amb somriures tan gegants com els que havien marcat l’inici del partit, quan el club va retre homenatge a Alexia pels seus 300 partits amb el Barça.

Un punt que no serveix

A Lezama l’Espanyol només va poder sumar un empat contra l’Athletic (0-0) que no l’ajuda a acostar-se a la salvació, que queda a 13 punts. A més, el Betis va guanyar i l’Sporting de Huelva va sumar, tots dos rivals directes.