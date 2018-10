“Pensava que tindria superpoders, però estic igual”

L’única cosa que li va saber greu a Ernesto Valverde després del 5-1 al clàssic del diumenge és que l’endemà “tocava entrenar” i no podia “marxar de vacances a celebrar-ho”. Tres dies després, el tècnic basc sap que toca aparcar definitivament la golejada contra el Reial Madrid per centrar-se en la resta de compromisos de la temporada, de menys exigència però igualment necessaris per aspirar a guanyar tots els títols possibles. Com la Copa del Rei, una competició que els blaugranes han guanyat els quatre últims anys. Aquest vespre toca viatjar a Lleó, al camp de la Cultural, un rival de Segona B (21.30 h, GolT).

“Estic una mica decebut, em pensava que tindria superpoders i aquestes coses, però estic exactament igual que fa una setmana i que l’anterior”, deia ahir Valverde recorrent a la ironia per parlar dels seus sentiments després de la golejada de diumenge. Un marcador que ja és passat, però que ha fet que el Txingurri pugui dibuixar un somriure amb més tranquil·litat. “Estic més content perquè la gent està més contenta i més calmada. Quan hi ha eufòria cal intentar tocar de peus a terra i que ningú se surti del guió”.

Valverde dona descans a set dels titulars contra el Madrid: Ter Stegen, Piqué, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Coutinho i Luis Suárez. Són jugadors que fins avui no han tornat als entrenaments i que van quedar fora de la convocatòria. En canvi, hi van entrar la resta de jugadors del primer equip -excepte els lesionats Messi, Umtiti i Vermaelen- i sis del filial: Iñaki Peña, Miranda, Riqui Puig, Cuenca i Chumi, a més de Carles Aleñá. “Tenim jugadors molt bons que, per circumstàncies, estan entrant menys i que demà [avui] tindran una oportunitat de jugar”.

Després d’un calendari atapeït, i amb tres últims compromisos de nivell contra el Sevilla, l’Inter i el Madrid, l’entrenador veu en aquests setzens de Copa una bona oportunitat per repartir minuts. Tot i el missatge d’advertència, recordant que per a la Cultural “és el partit de l’any”, que “jugaran al 200%” i que “poden donar un disgust dels grans si no s’està al cas”, el Txingurri farà jugar els menys habituals. Una barreja entre suplents de luxe i apostes del Barça B.

D’acord amb la normativa de la Federació Espanyola, al camp hi poden haver un màxim de quatre jugadors del filial. Habitualment Valverde treu únicament tres jugadors del filial en aquesta primera ronda, per cobrir-se les espatlles en el cas de canvi forçós per lesió o expulsió.

No fallaran a l’onze inicial futbolistes com Ousmane Dembélé o Arturo Vidal, suplents els últims partits i que només van jugar una estoneta contra el Reial Madrid. O Denis i Malcom, que han tingut un paper secundari en aquest tram inicial de la temporada. Molt probablement també hi serà Sergi Samper, que aquest curs no ha jugat ni un sol minut ni ha entrat a cap convocatòria. Tampoc hi faltarà Jasper Cillessen, el porter suplent de Ter Stegen, que tindrà la seva oportunitat a la Copa, com la temporada passada, un cop recuperat de la gastroenteritis que el va deixar sense entrenar-se dilluns.

Més de 10.000 entrades venudes

Si el Barça afronta el partit amb la confiança de saber que és superior, a Lleó la visita dels blaugranes és tot un esdeveniment. El club lleonès informava ahir que ja havia venut més de 10.000 entrades. Avui, a partir de les 10 del matí, obriran les taquilles per intentar esgotar-ne les 2.000 restants. Un partit que l’entrenador de la Cultu, Víctor Cea, afronta amb ganes de “disfrutar i competir”. “Ningú tindrà més il·lusió, ambició i fam que nosaltres”.

Els dos clubs ja es van trobar a la Copa ara fa nou temporades, amb un marcador favorable al Barça, tant a l’anada (0-5) com a la tornada (5-0). L’altre precedent es remunta a la dècada dels 50, l’any que la Cultural va jugar a Primera. Els blaugranes també van guanyar els dos enfrontaments, per 0-1 i 4-0.