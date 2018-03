El Camp Nou dirà si encara hi ha Lliga

La tenacitat i la regularitat de l’Atlètic de Madrid han servit per evidenciar que l’entorn del Barça havia estat fent volar coloms abans d’hora. La Lliga no era al sac, ni molt menys. Distrets per la mala trajectòria d’un Reial Madrid que s’ha fet un fart de perdre punts, i mentre especulaven sobre quantes jornades d’antelació necessitarien per assegurar-se el títol, l’Atlètic del Cholo Simeone ha aparegut sense fer soroll per situar-se a només cinc punts del Barça i fer trontollar les opcions de victòria de l’equip d’Ernesto Valverde. Fa cinc setmanes el coixí era d’onze punts i ara és de només cinc. En tenen la culpa els tres empats contra l’Espanyol, el Getafe i el Las Palmas. El partit d’aquesta tarda al Camp Nou (16.15 h, BeIN LaLiga) entre blaugranes i matalassers ha passat, per tant, a ser una final que decidirà si la competició torna a decantar-se a favor del Barça o si queda clar que l’emoció es mantindrà fins al final.

Barça i Atlètic hi arriben en dinàmiques oposades. A l’entorn blaugrana han aparegut els dubtes després de quedar-se sense la solidesa que els havia distanciat al capdavant de la classificació i que havien evidenciat amb victòries contundents com el 0-3 al Bernabéu. L’equip torna a concedir ocasions i s’encalla a l’àrea rival. En els deu últims partits, i exceptuant la golejada de dissabte passat contra el Girona, els de Valverde han pogut fer dos gols com a màxim. I en defensa, en la meitat d’aquests enfrontaments han encaixat algun gol. En canvi, l’Atlètic de Madrid està oferint la millor imatge de la temporada: ha guanyat els últims vuit partits -comptant Lliga i Europa League- i en sis d’aquests ha mantingut la porteria a zero. Per si fos poc, arriba al Camp Nou després de golejar el Sevilla (2-5) i el Leganés (4-0).

“El premi és molt sucós, posarem tota la carn a la graella”, va dir Ernesto Valverde, que només té la baixa per lesió de Semedo i que va deixar Yerry Mina, Denis Suárez i Aleix Vidal fora de la convocatòria. El tècnic va assegurar que ja tenia clar l’onze inicial i que Paulinho era una “opció” per jugar al mig del camp. El dubte principal és si acompanyarà Rakitic, Busquets i Iniesta en la zona de construcció, o si l’entrenador es decantarà per Philippe Coutinho.

Onzes de gala

En canvi, no hi ha dubtes ni a la porteria (Ter Stegen), ni en defensa (Sergi Roberto, Piqué, Umtiti i Jordi Alba) ni en atac (Messi i Suárez). En definitiva, un onze de gala per a un entrenador que va qualificar com a “important” la visita dels matalassers, tot i que va recordar que no era una “final” i que encara quedava molt perquè s’acabés la temporada.

De portes endins, però, el Txingurri sí que ha estat preparant el duel com si es tractés d’un partit a vida o mort. El tècnic coneix bé la casa i és conscient que una derrota generaria molts dubtes. Però també sap que un triomf, a banda d’un reforç anímic per a totes les estructures del club, serviria per desactivar un Atlètic de Madrid que en les últimes jornades s’ha cregut que pot ser campió. Per això, a banda dels seus jugadors, va demanar el suport d’una afició que aquesta temporada no acaba d’animar-se a visitar un Camp Nou que ofereix entrades més aviat pobres.

“Nosaltres hem fet que la Lliga no sigui impossible, perquè ja l’hem guanyada. Però és evident que serà difícil”, va sentenciar Simeone abans de viatjar cap a Barcelona. Tot i els cinc punts de desavantatge, l’entrenador matalasser no va donar una importància excessiva a la victòria, com si ja li anés bé que el partit acabés en empat. Perquè el seu repte no és a curt termini sinó pensant en les cinc últimes jornades de la competició. “És sempre el nostre objectiu: arribar-hi amb opcions. I a partir d’aquí, si ho aconseguim, és evident que podrem lluitar per ser campions”, va sentenciar.

Revitalitzat per la ratxa de resultats i pel rendiment que està oferint Diego Costa com a nou soci atacant de Griezmann, i amb el record d’aquella Lliga que li va pispar al Barça al Camp Nou, ara fa quatre estius, Simeone -que només té la baixa de Stefan Savic- no farà experiments en un onze inicial que serà calcat al del partit de dimecres al camp del Sevilla, que va guanyar gràcies a la pressió asfixiant i a l’efectivitat golejadora. El mateix plantejament que l’argentí intentarà aplicar aquesta tarda a l’estadi blaugrana.