Problemes centrals per a Valverde

L’alarma es va disparar a primera hora del matí, quan el diari As explicava que Gerard Piqué estava lesionat i podia arribar a estar fora dels terrenys de joc fins a un mes, i perdre’s d’aquesta manera l’anada de l’eliminatòria de vuitens de final de la Champions contra el Chelsea. Les portes del búnquer blaugrana es van tancar, i el club evitava oficialment parlar de l’estat físic del central del Barça, que havia sigut protagonista del partit contra l’Espanyol per la seva celebració fent callar Cornellà-el Prat i les seves paraules posteriors en zona mixta. Piqué va acabar el derbi amb molèsties al genoll, i les exploracions dels serveis mèdics blaugranes van determinar, tal com va avançar Catalunya Ràdio, que tenia un estirament al lligament extern del genoll dret. De lesió a molèsties. De l’alarma, a l’alerta. El futbolista vol jugar dijous a Mestalla contra el València: hi ha en joc la primera final d’aquest 2018 i Piqué hi vol ser.

De fet, el Barça va evitar pronunciar-se sobre els problemes físics del defensa i va limitar-se a dir que va fer treball de recuperació postpartit, sense sortir a la gespa de la Ciutat Esportiva. Al club avisaven que no hi hauria comunicat. Per tant, seguint la lògica habitual del Barça en la gestió dels problemes físics dels futbolistes, sense comunicat no hi ha lesió.

La baixa de Piqué per al pròxim partit, a València, deixaria Ernesto Valverde sense un jugador que forma part de la columna vertebral de l’equip, i obligaria el tècnic basc a buscar una solució nova aquesta temporada. El tercer central de la plantilla, Thomas Vermaelen encara està de baixa per un trencament fibril·lar al bíceps femoral que es va fer fa dues setmanes contra el Betis i, tot i que es van pronosticar quinze dies de baixa, segueix sense entrenar-se amb el grup amb normalitat absoluta. Així doncs, el colombià Yerry Mina podria tenir una oportunitat per debutar en un partit de màxima responsabilitat, amb una final en joc. Si Piqué es descarta finalment per no arriscar-se, Vermaelen no arriba i Mina està verd encara per estrenar-se en un escenari com Mestalla, l’altra opció que li queda a Valverde és tirar del filial -David Costas ha anat convocat en dues ocasions, primer a San Mamés i després precisament a Mestalla- o ressituar a l’eix de la defensa un lateral -Digne ha jugat de central- o el mateix Sergio Busquets, una opció que va utilitzar Pep Guardiola en el seu moment.

Els problemes a l’eix central s’accentuen de cara al cap de setmana, ja que Samuel Umtiti serà baixa contra el Getafe diumenge per acumulació de targetes. Tot i la importància d’aquests dos partits, especialment el de dijous a la Copa, el Barça prioritza sobretot el duel contra el Chelsea del dia 20, l’anada dels vuitens de final de la Champions.