Quique Setién: "La Champions? Primer hem de guanyar el Valladolid sí o sí"

La Champions no és una prioritat. Quique Setién ha ordenat aquest divendres les preferències de la temporada del Barça minuts després de conèixer el camí cap a la final de la Lliga de Campions al sorteig que ha celebrat la UEFA a Nyon. La Lliga i el partit de dissabte contra el Valladolid manen. "No tenia gaires expectatives amb el sorteig. És important estar centrats en el partit del Nàpols. Ja sabem que jugarem a casa, que crec que era just, i el sorteig, bé, va bé conèixer els possibles rivals, però el primer és el partit de demà contra el Valladolid i més endavant el Nàpols. No és un avantatge jugar sense públic, això influirà. Però bé, no podem fer-hi més. No hi ha solució. És una llàstima que hagi passat això. Podria haver passat en el seu cas. Quan arribi el moment afrontarem aquell partit. Primer hem de guanyar a la Lliga i mantenir les nostres opcions per sumar i poder guanyar el campionat", ha comentat.

"Primer hem de guanyar el partit de Valladolid sí o sí, hem d'estar molt centrats. No ens posaran les coses gens fàcils. Intentarem que l'exigència sigui màxima i poder oferir el nivell que hem de donar. Intentem centrar-nos en la prioritat i intentarem sempre fer el millor partit possible. La resta són hipòtesis que no ens ajuden. Estem bé en moltes coses. Sempre es pot millorar i hem de tenir-ho en compte. Hi ha hagut molts partits que hem començat molt bé i que després s'han complicat perquè no hem tingut la fortuna que ens hauria aportat calma. Això ens ha passat moltes vegades. Hem hagut de patir per guanyar partits que ens mereixíem. En el futbol pot passar de tot. Hem vist moltes coses aquests anys. Nosaltres hem de centrar-nos en Valladolid i esperar que el rival a la classificació [Madrid] rellisqui", ha insistit el tècnic del Barça, contextualitzant el rumb de l'equip en el torneig estatal.

Sí que ha parlat dels timings del calendari de la temporada: Lliga, aturada i Lliga de Campions. "Que s'acabi abans la lliga italiana fa que el Nàpols potser tingui una mica d'avantatge, però no ho saps, serà una petita loteria. No tenim clar què és el millor. Donarem uns dies de vacances perquè els futbolistes desconnectin. La idea és tornar i fer algun partit amistós. Segurament serà entre nosaltres, perquè serà difícil trobar un equip que sigui competitiu en aquells moments i que ens pugui oferir el que ens interessa", ha dit.

Noms propis

El preparador del conjunt barceloní ha analitzat la desconvocatòria d'Arthur per un procés d' amigdalitis i la de Frenkie de Jong, que podria reaparèixer en la pròxima jornada de Lliga: "És un cas puntual. No té més transcendència. Ell entrena bé, no està tenint minuts, però els pot tenir. El seu treball és el de sempre, intenta donar-ho tot. La setmana vinent haurà superat aquest quadre i tornarà a la convocatòria. Segur que hi serà. Hem estat parlant amb De Jong per si tornava o no. Era precipitar-nos una mica. El millor era que es quedés, que tingués bones sensacions. Hem preferit no assumir riscos".

Setién ha destacat el moment de Sergi Roberto i de Griezmann, consolidats en l'equip titular les últimes setmanes. "Tenim un futbolista que és tan versàtil que pot jugar en moltes posicions i pot fer-ho bé. La predisposició de Sergi Roberto és absoluta i tenir un jugador així amb les seves característiques és molt positiu. És possible que l'aturada hagi beneficiat Griezmann, que estigui amb més predisposició per participar encara més. Sempre he dit que és un futbolista extraordinari que a qualsevol posició pot oferir les característiques que té. Va coincidir que tot va anar bé a Vila-real i que ha fet que hagi canviat el vostre xip", ha assegurat.