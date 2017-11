Rakitic, l'únic internacional que s'hi juga alguna cosa

L'aturada de seleccions del mes de novembre està marcada pels partits amistosos. Ernesto Valverde no podrà comptar amb 14 dels seus futbolistes pels compromisos internacionals. I només n'hi ha un, el croat Ivan Rakitic, que hi té alguna cosa en joc: la seva selecció buscarà el pas al Mundial a la repesca. La resta de jugadors internacionals ja la tenen al sarró, excepte l'Holanda de Cillessen, que en va quedar fora.

Rakitic, amb Croàcia, disputa la repesca amb Grècia. El partit d'anada és aquest dijous a Zagreb i la tornada diumenge a Atenes.

De la resta d'internacionals, la selecció espanyola és la que té més representants: quatre. Piqué, Jordi Alba i Sergio Busquets han estat convocats juntament amb Iniesta per als amistosos contra Costa Rica i Rússia. El jugador manxec sumarà minuts de joc amb la selecció espanyola, després d'estar dues setmanes lesionat.

A les seleccions sud-americanes, Leo Messi i Mascherano han entrat a la convocatòria de Jorge Sampaoli per jugar amb l'Argentina, i Paulinho ha estat convocat amb el Brasil. Qui no haurà de viatjar per concentrar-se amb la selecció és Luis Suárez, ja que el seleccionador uruguaià, Washington Tabárez, ha decidit donar descans a la seva estrella i no incloure-la a la llista de convocats.

A les llistes de convocats també hi ha els porters: Ter Stegen, amb Alemanya, i Cillessen, amb Holanda. A més, Umtiti i Digne han estat citats amb França per enfrontar-se a Gal·les i Alemanya. Vermaelen també està a la convocatòria de Bèlgica per jugar contra Mèxic i el Japó, i Semedo defensarà la selecció portuguesa davant l'Aràbia Saudita i els Estats Units.

Hi ha sis futbolistes que no han pogut viatjar per lesió: Arda Turan, Dembélé, Rafinha, Sergi Roberto, André Gomes i Aleix Vidal. Per tant, el únics que queden a plena disposició d'Ernesto Valverde són Denis Suárez, Gerard Deulofeu i Paco Alcácer.