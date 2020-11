El doctor Ramon Cugat també acompanyarà Víctor Font en la cursa per presidir el Barça

La precandidatura Sí al Futur encapçalada per Víctor Font ha anunciat la incorporació del doctor Ramon Cugat a la seva llista. Després de les presentacions de Toni Nadal i d'Antoni Bassas, Cugat és la tercera cara que Font ha donat a conèixer del seu equip electoral per presidir el Barça. "Com a persona molt rellevant del món de l'esport, la seva saviesa i experiència en asseguraria seguir comptant amb uns serveis mèdics de primer nivell al Barça", ha explicat l'empresari català, que també ha lloat els coneixements i les relacions de Cugat en el món de l'esport.

"M'incorporaria com a conseller. Els serveis mèdics del Barça ja tenen un prestigi mundial. La meva idea seria estar amb molt bona sintonia i, si cal, aconsellar-los, als metges de les diferents seccions del club", ha explicat l'especialista mèdic. "Volem una junta directiva amb gent relacionada amb el món del futbol i de l'esport. La junta ha d'ajudar a prendre les decisions del club, però el dia a dia del club ha d'estar gestionat per executius competents, tant en la part executiva com en l'esportiva. No volem directius encarregats d'un carpeta, volem canviar el model. La nostra idea seria dividir la junta en tres àrees: gent que ve del món de l'esport, gent que ve del món empresarial i gent amb coneixements i relacions amb el món institucional", ha afirmat Font sobre la idea de govern que té Sí al Futur.

Cugat visitarà Piqué aquest dimecres

El doctor Cugat ha confirmat que aquest dimecres visitarà Gerard Piqué i no s'ha volgut aventurar a dir si la millor opció per futbolista és operar-se o seguir un tractament conservador. "Havent-hi una lesió parcial del creuat, s'ha d'anar amb molt de compte. Hi ha ruptura del lligament lateral intern, que el té trencat, però avui dia amb les teràpies biològiques es pot arribar a curar. Hem de valorar tots els elements, sumat a l'edat del jugador [Piqué complirà 34 anys al febrer], per poder determinar quin és el diagnòstic més encertat. L'objectiu és que el genoll torni a estar estable", ha explicat. Cugat també ha explicat que després de veure el Gerard i parlar amb el doctor Lluís Til, del primer equip del Barça.

"El metge mana, però el futbolista decideix. El metge el que fa és aconsellar l'esportista. Les cirurgies també tenen els seus riscos. Amb els anys, intento ser el més conservador possible. Però la decisió definitiva [de si s'opera o no] recau sempre en el futbolista". Un tractament conservador podria deixar Piqué apartat dels terrenys de joc entre tres i quatre mesos i la intervenció quirúrgica podria fer que el central català estigués uns sis mesos de baixa.

Una llarga trajectòria

Llicenciat i Doctorat en Medicina i Cirurgia, Cugat és especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia. De reconegut prestigi internacional en el camp de la medicina esportiva, és membre de l’equip mèdic de la Mutualitat de Futbolistes Catalans i de l’equip mèdic de la RFEF. Ha operat a milers de jugadors de futbol de totes les categories. Una de les més recents, la intervenció el passat dilluns 9 de novembre al jugador del Barça Ansu Fati. També ha tractat futbolistes blaugranes com Pep Guardiola, Xavi Hernàndez, Carles Puyol, Andrés Iniesta, Samuel Eto'o i Cesc Fàbregas, entre d’altres.

El nou membre de la llista de Font ha estat pioner a l'estat espanyol en operacions d'artroscòpia i va ser membre de l'equip de cirurgians ortopedes en els Jocs Olímpics de Barcelona 1992. Cugat ha explicat que porta anys coneixent el projecte de Sí al Futur i que la presència de noms en la llista com el de Toni Nadal o Antoni Bassas el reconforten. L'especialista mèdic també ha recordat la seva etapa, als anys seixanta, quan va ser jugador juvenil i amateur del Barça.

Font no perd l'esperança en l'equip

En clau esportiva, Font ha dit que no perd l'esperança amb l'equip: "A l'entrenador segurament li fan falta un parell de peces per tenir la plantilla més compensada. Però es va començar jugant bé, es va guanyar per primer cop al camp del Juventus... A veure si al tram clau de la temporada, al febrer-març, a veure si l'Ansu i el Gerard estan recuperats, i la cosa pot anar bé". L'empresari català ha recordat que, quan tenia 19 anys, el club també va començar malament el curs i va acabar guanyant la Lliga i la Champions. El precandidat també confia en què Leo Messi vulgui seguir al Barça i està convençut que el seu projecte el pot seduir.

Font també ha dit que li agradaria que les eleccions del Barça fossin "quan abans millor" per "tenir un nou projecte agafant les regnes del club" i per "garantir la seguretat dels votants, sobretot dels de major edat, vam tornar a proposar la implementació del vot electrònic". El president de la junta gestora, Carles Tusquets, les preveu pel 24 de gener, en votació presencial en diferents seus.