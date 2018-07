Rosell es va beneficiar de la venda de la publicitat de les samarretes del Barça a Qatar, segons 'El Confidencial'

Sandro Rosell es va beneficiar de l'acord de patrocini que va signar el Barça amb Qatar Sports Investments l'any 2010, segons es desprèn de l'informe de la Guàrdia Civil al qual ha tingut accés 'El Confidencial'. Els investigadors, segons la informació que publica aquest dilluns el portal web, sostenen que Rosell va introduir clàusules en aquest contracte publicitari entre la marca qatariana i el Barça que obligaven el club blaugrana a fer diverses accions amb l'acadèmia Aspire, que ara fa vuit anys era el principal client de Bonus Sports Marketing (BSM), l'empresa que Rosell va crear el 2002. 'El Confidencial' assegura que, segons les diligències practicades, el 70% dels ingressos totals de BSM provenien d'Aspire.

Entre els annexos del contracte entre el Barça i Qatar Sports Investments n'hi havia diversos que vinculaven el club blaugrana amb l'acadèmia Aspire, com ara que alguns equips juvenils del Barça viatjarien a Qatar per jugar contra equips d'Aspire, que el Barça oferiria "oportunitats d'entrenaments als equips Aspire a Barcelona o a Catalunya" o que, si el calendari ho permetia, el primer equip es desplaçaria a Qatar per fer un entrenament d'hivern a l'acadèmia Aspire. Un altre dels punts inclou la possibilitat que hi hagi un intercanvi d'entrenadors de les categories inferiors entre l'acadèmia qatariana i el club blaugrana.

A més, el contracte també obligava el Barça a participar en "una associació amb Aspire" per tal que un ambaixador del club assistís a la final anual Aspire Football Dreams, on també un equip juvenil blaugrana hi aniria i s'enfrontaria al guanyador.

Segons 'El Confidencial', la Guàrdia Civil conclou al seu informe que "BSM es va beneficiar del contracte de patrocini firmat pel FC Barcelona pel que fa a l'impacte mundial que la figura del Barça representa, i encara més si es disputaven partits i programes d'intercanvi relacionats amb el projecte Aspire, i que el mencionat projecte representava el 70% dels ingressos de BSM".